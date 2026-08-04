Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέτυχε γκολ στο ντεμπούτο του με τη Ρομα

Ο Έλληνας αμυντικός ξεκίνησε βασικός στο φιλικό με τη Νιούπορτ και σκόραρε
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέτυχε γκολ στο ντεμπούτο του με τη Ρομα
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Ιδανικό ντεμπούτο -έστω και ανεπίσημο- έκανε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στη Ρόμα. Το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας ξεκίνησε βασικός στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Νιούπορτ και μάλιστα πέτυχε και γκολ.

Η Ρόμα πέρασε με το εύκολο 4-1 από την έδρα της Νιούπορτ, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να ξεκινάει βασικός και να κάνει το 3-0 των “τζιαλορόσι” στο 59′.

Μετά από μια σέντρα που έγινε από τα αριστερά, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και σκόραρε με υπέροχη καρφωτή κεφαλιά.

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