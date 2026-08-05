Ο ανέτοιμος Ολυμπιακός και η μεγάλη πρόκληση για αντίδραση στη ρεβάνς, στην έδρα της Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός κόλλησε στο “λευκό” 0-0 απέναντι στη Ναϊμέγκεν μέσα στο “Καραϊσκάκης” στον πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να ψάξει την πρόκριση στο “Goffertstadion” της Ολλανδίας, την ερχόμενη Τρίτη (11.08.2026, 20:30, Newsit.gr) , για να πάρει το “εισιτήριο” για τα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ – Μπόντο/Γκλιμτ.

Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε δίχτυα κόντρα στη Ναϊμέγκεν, αλλά αυτό ήταν το μικρότερο πρόβλημα που παρουσίασε μέσα στο “Καραϊσκάκης”. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβγαλε και πάλι το πρόβλημα που είχε και στο φινάλε της περσινής σεζόν. Η παραγωγή φάσεων ήταν καλή, αλλά ήρθε κυρίως με ατομικές προσπάθειες και όχι με καλή κυκλοφορία μπάλας. Παράλληλα, ο Ελ Κααμπί αναλώθηκε στο να υποδέχεται την μπάλα και να “πλακώνεται” με τα αντίπαλα σέντερ μπακ, μένοντας αρκετές φορές από δυνάμεις.

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Όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες του έχασαν τις περισσότερες μονομαχίες τους με αυτούς της Ναϊμέγκεν, οι οποίοι έμπαιναν με δύναμη στις φάσεις και πολλές φορές στα όρια του φάουλ. Για να πάρει όμως μια ομάδα αποτέλεσμα στο Φάληρο, κάπως έτσι θα έπρεπε να παίξει! Και οι Ολλανδοί έπαιξαν καλά σε άμυνα και επίθεση, ακόμα και στις στιγμές που δέχθηκαν πίεση.

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν ήταν αποτελεσματικός στην επίθεση, αλλά παρουσίασε προβλήματα και στην αμυντική του λειτουργία, δεχόμενος φάσεις τόσο από τις πτέρυγες, όσο και από το χώρο του κέντρου. Για καλή τους τύχη, οι ερυθρόλευκοι είχαν σε καλή βραδιά τον Πόποβιτς, ο οποίος όποτε χρειάστηκε, κατέβασε ρολά και κέρδισε το χειροκρότημα (ίσως και ο μοναδικός που το έκανε).

ΦΩΤΟ Eurokinissi

Την ίδια στιγμή, η επιλογή του Μεντιλίμπαρ, να ξεκινήσει τον Ολυμπιακό τον Ρόκα, δεν έπιασε. Η αλλαγή του με τον Ζέλσον Mαρτίνς, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου “ανανέωσε” την ομάδα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να έρθει το γκολ, μιας και δημιουργικά οι Πειραιώτες είχαν πρόβλημα. Μέσα σε όλα αυτά, η ελληνική ομάδα πρέπει να δει και την κατάσταση του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς.

Οι ερυθρόλευκοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν πάθος μέσα στο “Καραϊσκάκης”, αλλά η πρόκριση είναι ανοικτή! Οι Πειραιώτες καλούνται να παίξουν χωρίς άγχος στην Ολλανδία και να δώσουν απαντήσεις, παίρνοντας την πρόκριση και φτάνοντας ένα βήμα πριν τη League Phase του Champions League.