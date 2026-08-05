Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948: Να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στο ΟΑΚΑ, στο δρόμο για τη League Phase του Conference League

Το «τριφύλλι» δεν έχει δικαίωμα για «στραβοπατήματα» στο ΟΑΚΑ, εάν θέλει να πλησιάσει στη Legaue phase της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
3ος προκριματικός Conference League – 1ος αγώνας
21:30, Newsit.gr, ΣΚΑΪ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Πάκσι και το ευρωπαϊκό του ταξίδι προς τη League Phase του Conference League συνεχίζεται στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948 (21:30, Newsit.gr, ΣΚΑΪ) με σκοπό να κάνει βήμα πρόκρισης μέσα στο ΟΑΚΑ, ενόψει και της ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στη Σόφια. Το «τριφύλλι» καλείται να κάνει μόνο προκρίσεις για να συνεχίσει στην Ευρώπη, αφού σε περίπτωση αποκλεισμού, θα πει «αντίο» στις διοργανώσεις της UEFA για φέτος.

Εάν όλα πάνε καλά και ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, τότε θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας στα Play Off του Conference League. Το «τριφύλλι» θα δώσει το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27/8.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε την ομάδα του να ζορίζεται απέναντι στην Πάκσι, ιδιαίτερα στο ματς του ΟΑΚΑ, αλλά τελικά κατάφερε να προκριθεί. Νοκ άουτ είναι οι τραυματίες Ίνγκασον, Καλάμπρια και Παντελίδης, με τον τελευταίο να τραυματίζεται την επόμενη ημέρα της ρεβάνς με την Πάκσι σε προπονητικό φιλικό με την Καλλιθέα όπου υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης. Τελευταία και σημαντική απώλεια, αυτή του Ανδρέα Τεττέη.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι μία ομάδα που προέκυψε το 2016, από διάσπαση από την παλιά και γνωστή ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Κατάφερε γρήγορα ν’ ανέβει από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες στην ελίτ του βουλγάρικου ποδοσφαίρου.

Την περασμένη σεζόν τερμάτισε 2η πίσω από τη Λέφσκι Σόφιας. Το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία φέτος έχει ήδη ξεκινήσει με την ομάδα από τη Σόφια να έχει ξεκινήσει με ισοπαλία 2-2 κόντρα στη Σπαρτάκ Βάρνα και νίκη κόντρα στην Μπότεφ Βράτσα με 3-2. Την Παρασκευή επικράτησε με 2-1 εντός της Άρντα. Αυτό σημαίνει πως λεχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από το «τριφύλλι».

Ο 40χρονος προπονητής Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ, ο οποίος την ανέλαβε στα μέσα Φεβρουαρίου, παραμένει στον πάγκο της. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τη Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία. Οι δύο αγώνες έμειναν στο 0-0, όμως η ομάδα της Σόφιας πήρε την πρόκριση στα πέναλτι..

Στην ΤΣΣΚΑ 1948 ο Αλεκσάνταρ Αλεκσάντροφ δεν υπολογίζει για το ματς με τον Παναθηναϊκό στον τραυματία Μπερνάρντο Κόουτο.

Η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

Πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Χάλεντ Μπάχρι και Βαλέριο Βέκι, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Χουάν Λούκα Σάκι. Στο VAR θα βρίσκεται ο επίσης Ιταλός Τζιανλούκα Αουρελιάνο, με βοηθό τον Λορέντσο Ματζόνι.

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