Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία η ευρωπαϊκή λίστα των πρασίνων για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για τα ματς με την βουλγαρική ομάδα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή της λίστα που δήλωσε στην UEFA για τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία, με το “τριφύλλι” να προλαβαίνει να δηλώσει τον 28χρονο επιθετικό από το Τρινιντάντ – Τομπάγκο. Οι δυο τους είναι εκτός αποστολής από το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, στο ΟΑΚΑ, αλλά διαθέσιμοι για τη ρεβάνς. Μια σημαντική εξέλιξη, από τη στιγμή που ο Ανδρέας Τεττέη είναι αμφίβολος για το συγκεκριμένο ματς.

Η Λίστα Α του Παναθηναϊκού:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος και Γκαρσία.

Η Λίστα Β του Παναθηναϊκού:

Μπινιάρης, Λάβδας και Γείτονας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
128
80
69
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo