Παναθηναϊκός: Με Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία η ευρωπαϊκή λίστα των πρασίνων για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948

Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή της λίστα που δήλωσε στην UEFA για τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία, με το “τριφύλλι” να προλαβαίνει να δηλώσει τον 28χρονο επιθετικό από το Τρινιντάντ – Τομπάγκο. Οι δυο τους είναι εκτός αποστολής από το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, στο ΟΑΚΑ, αλλά διαθέσιμοι για τη ρεβάνς. Μια σημαντική εξέλιξη, από τη στιγμή που ο Ανδρέας Τεττέη είναι αμφίβολος για το συγκεκριμένο ματς.

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Η Λίστα Α του Παναθηναϊκού:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος και Γκαρσία.

Η Λίστα Β του Παναθηναϊκού:

Μπινιάρης, Λάβδας και Γείτονας.