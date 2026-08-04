Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία

Σημαντική ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό στην επιθετική του γραμμή. Το “τριφύλλι” ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (05.08.2026) την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία, με τη μορφή δανεισμού από την Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει στο ρόστερ του τον Λιβάι Γκαρσία για τη σεζόν που ξεκινάει, ενώ διατηρεί οψιόν αγοράς του 28χρονου επιθετικού για το ερχόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, πρόλαβε και την προθεσμία για τη δήλωση του παίκτη στην ευρωπαϊκή του λίστα. Αυτό σημαίνει πως ο νέος επιθετικός των “πράσινων” θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή για τη ρεβάνς απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948.

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Ο 28χρονος επιθετικός υποβλήθηκε στη Ρωσία στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν ικανοποιητικά. Η άφιξή του στην Αθήνα αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με πτήση από τη Μόσχα.

Ο Λιβάι Γκαρσία αποτελεί την 11η μετεγγραφή των πρασίνων αυτό το καλοκαίρι μετά τους Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ραστόντερ, Πένια, Τσάπρα, Σέχου, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι και τον Ζαρουρί, ο οποίος αγοράστηκε από τη Λανς.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς .

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Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.