Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Βαλένθια για τη Euroleague και Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague και ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν. Η Σάκκαρη κοντράρεται με την Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να ξεκινάει περίπου στις 15:30.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

14:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ GBL

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 1 HD Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League