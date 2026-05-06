Ο πρόεδρος της Χάποελ πίκαρε τη Ρεάλ: «Το να κάνει check out πριν το ματς, δεν είναι καλή ιδέα»

Η νίκη των Ισραηλινών έφερε το 2-1 στη σειρά των πλέι οφ, με τους Ισπανούς να διατηρούν το προβάδισμα
Ο Γιανάι σε παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τρίτο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague και ο πρόεδρος της ομάδας, Όφερ Γιανάι, βρήκε την ευκαιρία να πικάρει τους μαδριλένους.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ ανέβασε μία φωτογραφία στα social media με τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης να κάνουν check out από το ξενοδοχείο πριν το ματς στη Σόφια και άδραξε την ευκαιρία να αστειευτεί για την απόφαση αυτή.

«Το κάνεις check out πριν από το ματς, δεν είναι και πολύ καλή ιδέα όταν παίζεις κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ», έγραψε ο Όφερ Γιανάι στην ανάρτησή του στο X.

Το τέταρτο ματς της σειράς είναι την Πέμπτη (07/05/26, 21:00) και η Ρεάλ θα έχει ακόμα μία ευκαιρία να πάρει την πρόκριση στο Final Four, αν δεν γίνει αυτό και κερδίσουν οι Ισραηλινοί, τότε το εισιτήριο για τον ημιτελικό θα κριθεί στη Μαδρίτη.

