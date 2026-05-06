Μονακό – Ολυμπιακός ανάλυση: Η ερυθρόλευκη παράσταση του Φουρνιέ, τα τρίποντα και η επιβεβαίωση της ανωτερότητας

Ήταν κάτι το αναμενόμενο. Όχι τόσο λόγω των αγωνιστικών προβλημάτων της Μονακό, αλλά λόγω της υπεροχής των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός πέρασε με χαρακτηριστική ευκολία από το Πριγκιπάτο (105-82), μπροστά σε περίπου 400 φίλους του που βρέθηκαν στις κερκίδες του “Gaston Medecin” έκανε το 3-0 στη σειρά των πλέι οφ και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στο Final 4 που θα γίνει στην Αθήνα.

Το φετινό θα είναι το 5ο συνεχόμενο και 15ο συνολικά Final Four για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα προσπαθήσει να σηκώσει το τρόπαιο της Euroleague για τέταρτη φορά στην ιστορία του και μάλιστα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα το έκανε με το ιστορικό του πρώτο sweep, σε best 5 σειρά!

Πέρα από λίγα λεπτά που δεν είχε συγκέντρωση, ο Ολυμπιακός έπαιξε απολαυστικό μπάσκετ και στο game 3 κόντρα στη Μονακό και επικρλατησε με 105-82. Μάλιστα, το ερυθρόλευκο break ήταν το πιο εντυπωσιακό ματς από τα τρία κόντρα στους Μονεγάσκους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε και στα 3 ματς κόντρα στη Μονακό νίκη με διαφορά τουλάχιστον 20 πόντους διαφορά, ένα νούμερο που ενισχύθηκε με την εντυπωσιακή κατοστάρα της ομάδας στο Πριγκιπάτο.

Η νίκη στο game 3 όμως είχε συγκεκριμένους παράγοντες. Οι λύσεις ήταν πολλές, αλλά οι πρωταγωνιστές έχουν συγκεκριμένα ονόματα. Η αρχή έγινε από τον Τόμας Γουόκαπ. Στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν ο Ολυμπιακός έκανε λάθη, ο Τεξανός -με ελληνικό διαβατήριο- πήρε την μπάλα και σκόραρε από το τρίποντο, ολοκληρώνοντας το ματς με 14 πόντους (οι 12 στο πρώτο δεκάλεπτο) και 4/5 πίσω από τη γραμμή των 6.75 μ.

Πρώτος σκόρερ του 3ου προημιτελικού αναδείχτηκε ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους (6/10 τρίποντα) και 5 ασίστ. Ο Γάλλος “εκτελεστής” ήταν… εγγύηση, κάθε φορά που έπιανε την μπάλα, σε αντίθεση με τον Σάσα Βεζένκοφ που σημείωσε 10 πόντους με 0/5 τρίποντα, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο Άλεκ Πίτερς πέτυχε 18 πόντους με 2/2 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, αποτελώντας για μια ακόμα φορά την πιο αξιόπιστη λύση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα από τον πάγκο. Την ίδια στιγμή, ο Σακίκλ ΜακΚίσικ πέτυχε 10 πόντους με 2/2 τρίποντα, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκούρασε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (αγωνίστηκε 14:40΄΄ και πέτυχε 7 πόντους).

Το ματς είχε μπει σε… δρόμο διπλού από το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο οι “ερυθρόλευκοι” πέτυχαν 61 πόντους. Το δεύτερο μέρος περισσότερο θύμιζε μια καλή προπόνηση παρά αγώνα πλέι οφ καθώς η διαφορά ήταν μεγάλη κι η αναμέτρηση είχε πάρει το δρόμο της από την πρώτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 27 πόντους.

Με τέτοια ποσοστά, άλλωστε (21/32 δίποντα, 8/29 τρίποντα, 16/20 βολές, 25 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 6 επιθετικά), 16 ασίστ και 8 κλεψίματα) η νίκη δεν θα μπορούσε να μη βαφτεί στα ερυθρόλευκα.

Το “Telekom Center Athens” δεν είναι απλώς ο επόμενος σταθμός του Ολυμπιακού. Είναι το μέρος όπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα πάει για να ολοκληρώσει επιτυχώς, αυτό που “έχτιζε” όλη τη χρονιά.

“Ήταν μία φανταστική regular season και τελειώσαμε πρώτοι αυτό το ταξίδι απόψε στα playoffs… Τώρα γνωρίζετε ότι ο βασικός μας στόχος είναι το Final Four… Μην υποτιμάτε τίποτα. Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό που αξίζουμε” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έλληνας κόουτς, στην ομιλία του προς τους παίκτες, στα αποδυτήρια του γηπέδου της Μονακό.