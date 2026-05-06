Στο WNBA η Μαριέλλα Φασούλα: Υπέγραψε στους Τορόντο Τέμπο

Η Μαριέλλα Φασούλα λίγες μέρες μετά την αποδέσμευσή της από τους Γκόλντεν Στέιλ Βάλκιρις ανακοινώθηκε ότι θα αγωνιστεί στο WNBA, με τους Τορόντο Τέμπο, μία νεοσύστατη ομάδα από τον Καναδά.

Οι Τορόντο Τέμπο ιδρύθηκαν το 2026 και θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στο WNBA, με την Μαριέλλα Φασούλα να υπογράφει αναπτυξιακό συμβόλαιο, ενώ έγινε γνωστό ότι θα φοράει τη φανέλα με το νούμερα 34 του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καναδική ομάδα με ανάρτηση στα social media καλωσόρισε την Ελληνίδα αθλήτρια στο ρόστερ της, η οποία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στο WNBA.

Η Φασούλα ξεκίνησε την καριέρας της από τον Πρωτέα Βούλας και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ισπανία με τις Θιουδάδ δε Λαγούνα και Αβενίδα, ενώ φέτος φόρεσε τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Η Μαριέλλα Φασούλα θα γίνει η πέμπτη Ελληνίδα που θα αγωνιστεί στο WNBA, μετά τις Αναστασία Κωστακη, Εβίνα Μάλτση, Ζωή Δημητράκου και Τζάκι Γέμελος.