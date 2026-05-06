NBA: Οι Θάντερ διέλυσαν τους Λέικερς, το 1-0 έκαναν και οι Πίστονς κόντρα στους Καβαλίερς στα ημιτελικά των πλέι οφ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κέρδισαν 108-90 τους Λος Άντζελες Λέικερς και έκαναν το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ του NBA με τους Σετ Χόλμγκρεν και Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεχωρίζουν.

Ο Αμερικανός ψηλός των Θάντερ είχε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ κόντρα στους Λέικερς και σε συνδυασμό με τους 18 πόντους και τις 6 ασίστ του Αλεξάντερ αρκούσαν για να διαλύσουν την ομάδα του Τζέιμς, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που πάλεψε με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Ντόντσιτς παραμένει εκτός για το Λος Άντζελες.

Οι Πίστονς επικράτησαν με 111-101 κόντρα στους Καβαλίερς για να κάνουν το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ του NBA. Ο ηγέτης του Ντιτρόιτ, Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου με 23 πόντους και 7 ασίστ. Χάρντεν και Μίτσελ προσπάθησαν να φέρουν τη νίκη στην ομάδα του Κλίβελαντ, πετυχαίνοντας από 23 πόντους, όμως δεν υπήρχε το απαραίτητο βάθος στο ρόστερ για να το καταφέρουν.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ντιτρόιτ Πίστονς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 111-101

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Λος Άντζελες Λέικερς 108-90