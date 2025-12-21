Αθλητικές μεταδόσεις με ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και ΑΕΚ – ΟΦΗ για την Super League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για την Super League. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ και η ΑΕΛ Novibet τον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου για την GBL.
Αθλητικές μεταδόσεις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αναντολού Εφές – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός GBL
13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπαρτσελόνα – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Πίζα Serie A
14:00 Action 24 Μαρκό – Χανιά Super League 2
14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Σάλκε Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
15:00 Mega News Παναργειακός – Ολυμπιακός Β Super League 2
15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τβέντε Eredivisie
15:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Μαρούσι Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Τορίνο Serie A
16:30 Novasports Start Μάιντς – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ουντινέζε Serie A
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Super League
19:30 Novasports Start Γρανάδα – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο
19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Κομόρες Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Χετάφε La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Χοκς – Σικάγο Μπουλς NBA