Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Εχω βγάλει 120 εκ. δολάρια σε έναν χρόνο» – Οι συμβουλές του προς τους νέους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα του ανθρώπου που ξεκίνησε από το απόλυτο μηδέν και πλέον όλος ο κόσμος μιλάει για τα κατορθώματα του σούπερ σταρ του NBA.

Η οικονομική επιφάνεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι τεράστια τόσο από την παρουσία του στο NBA όσο και από άλλες επενδυτικές κινήσεις με τον ίδιο να δίνει προς τους νέους συμβουλές για το πως θα γίνουν πλούσιοι.

Μιλώντας στο κανάλι theschoolofhardknockz στο Instagram είπε ότι στα 20 του χρόνια έγινε εκατομμυριούχος και αποκάλυψε ότι τα περισσότερα χρήματα που έχει βγάλει σε μια χρονιά ήταν 120 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξέχασε το παρελθόν του και στην ερώτηση αν ήταν ποτέ «μπατίρης» δεν κρύφτηκε: «Ναι όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο, ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν».

Σχετικά με τις συμβουλές προς τους νέους, ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ επισήμανε: «Διασφάλισε ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου».

Σχολίασε ότι «το 60% των αθλητών έξι χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους, πτωχεύουν» εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει γιατί «επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις».

Δεν δίστασε να πει ότι «δεν έχω πετύχει ακόμα τους στόχους μου» και αποκάλυψε ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος. Περιέγραψε μάλιστα και τη σχετική διαδικασία. «Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ».

Στην ερώτηση τι λέει στον εαυτό του όταν βγαίνει στο γήπεδο ο Greek Freak ήταν αφοπλιστικός. «Δεν νιώθω πόνο, μπορώ να τα καταφέρω είμαι ένας σκληρός καρ@@@ς».

Για το τέλος κράτησε ένα διάλογο που είχε με τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ. «Του είπα “δώσε μου μια πρόκληση” και μου απάντησε “Γιάννη σε προκαλώ να γίνεις MVP. Τότε εγώ κουβαλούσα ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα. Και την επόμενη χρονιά έγινα MVP και μετά κέρδισα ξανά τον ίδιο τίτλο. Μίλα για τα πράγματα και όταν το μυαλό σου τα ακούσει κάνει ό,τι χρειάζεται για να πετύχεις τον στόχο σου».