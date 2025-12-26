Αθλητικές μεταδόσεις με Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ και Copa Africa

Ο αγώνας του Ολυμπιακού στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια για τη Euroleague, το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ για την Boxing Day της Premier League αλλά και 4 αναμετρήσεις για το Copa Africa, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26.12.2025).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Ζιμπάμπουε Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Νότια Αφρική Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέστερφιλντ – Νοτς Κάουντι Sky Bet EFL League Two
19:00 Novasports Start Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Κομόρες Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Euroleague
22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ Premier League
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Μάλι Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών