Αθλητικές μεταδόσεις το Ίντερ – Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι

Το μεγάλο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ίντερ, αλλά και η ποδοσφαιρική δράση από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης -με τις Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι να κάνουν τη φετινή τους πρεμιέρα σε La Liga και Premier League- ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16.08.2025).
13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Αυστρία (1ος Αγώνας)
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νιούκαστλ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέξαμ – Γουέστ Μπρομ EFL Championship
14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)
17:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports Start Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Αυστρία (2ος Αγώνας)
17:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Σιλεσία (Πολωνία)
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Μπέρμιγχαμ EFL Championship
17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 1ος αγώνας
19:30 Novasports Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
19:45 Novasports 2 HD Εξέλσιορ – Φέγενορντ Eredivisie
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Αλόα Αθλέτικ Premier Sports Cup
20:30 Novasports 1 HD Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα La Liga
21:00 Novasports 3HD Λάτσιο – Ατρόμητος Φιλικός Αγώνας
21:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου Super Cup Γερμανίας
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – ΟΦΗ Φιλικός Αγώνας
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
22:15 Novasports Start Κρεμονέζε – Παλέρμο Coppa Italia
22:30 Novasports 2HD Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:30 Novasports 1HD Αλαβές – Λεβάντε La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Εστρέλα – Μπενφίκα Liga Portugal