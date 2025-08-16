Αθλητικές μεταδόσεις το Ίντερ – Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι

Το μεγάλο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ίντερ, αλλά και η ποδοσφαιρική δράση από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης -με τις Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι να κάνουν τη φετινή τους πρεμιέρα σε La Liga και Premier League- ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16.08.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Αυστρία (1ος Αγώνας)

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νιούκαστλ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέξαμ – Γουέστ Μπρομ EFL Championship

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)

17:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports Start Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Αυστρία (2ος Αγώνας)

17:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Σιλεσία (Πολωνία)

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 1ος αγώνας

19:30 Novasports Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

19:45 Novasports 2 HD Εξέλσιορ – Φέγενορντ Eredivisie

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Αλόα Αθλέτικ Premier Sports Cup

20:30 Novasports 1 HD Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα La Liga

21:00 Novasports 3HD Λάτσιο – Ατρόμητος Φιλικός Αγώνας

21:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου Super Cup Γερμανίας

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – ΟΦΗ Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:15 Novasports Start Κρεμονέζε – Παλέρμο Coppa Italia

22:30 Novasports 2HD Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:30 Novasports 1HD Αλαβές – Λεβάντε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Εστρέλα – Μπενφίκα Liga Portugal