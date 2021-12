Η Ατλέτικο Μαδρίτης ηττήθηκε στη Σεβίλλη για τη “La Liga” και φαίνεται να χάνει το… τρένο για την υπεράσπιση του τίτλου της στην Ισπανία από πολύ νωρίς φέτος, αφού βρίσκεται ήδη στο -13 από την κορυφή.

Με το σκορ στο 1-1 κόντρα στους Σεβιγιάνους δε (2-1 το τελικό σκορ), ο Ντιέγκο Σιμενόνε πήρε την απόφαση να αντικαταστήσει τον Λουίς Σουάρες, χωρίς αποτέλεσμα στο γήπεδο, αλλά προκαλώντας τον εκνευρισμό του ίδιου του παίκτη.

Ο Ουρουγουανός στράικερ δεν έκρυψε τα… συναισθήματά του για την απόφαση του προπονητή του και ήταν έξαλλος στον πάγκο, όπως φαίνεται και από τα σχετικά video και τις φωτογραφίες που έγιναν viral στα social media.

Luis Suarez doesn’t look too happy coming off the field tonight 👀 pic.twitter.com/a55AgMeFqx