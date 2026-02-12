Αθλητικά

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Θρίαμβος για τους ροχιμπλάνκος στα ημιτελικά του Copa Del Ray

Οι Μαδριλένοι έκαναν τεράστιο βήμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας
Ο Γκριεζμάν πανηγυρίζει με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης
REUTERS/Albert Gea

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται αγκαλιά με το εισιτήριο της πρόκρισης στον τελικό, παρότι η ρεβάνς της 3ης Μαρτίου θα διεξαχθεί στο «Καμπ Νου».

Οι «ροχιμπλάνκος» τιμώρησαν από το πρώτο 45λεπτο τα τρομερά αμυντικά κενά των Καταλανών σκοράροντας σχεδόν σε κάθε αντεπίθεση που έφτιαξαν κάτω από καλές προϋποθέσεις. Στο 6′ το αυτογκόλ του Γκαρθία, στο 14′ ο Γκριεζμάν, στο 33′ ο Λούκμαν και στο 45’+2 ο Αλβαρες ήταν «υπεύθυνοι» για το αδιανόητο 4-0 με το οποίο μπήκαν Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα στ’ αποδυτήρια.

Παρά την πίεση που άσκησαν οι Καταλανοί στη συνέχεια δεν κατάφεραν να μειώσουν και να πάρουν κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην έδρα τους, γνωρίζοντας την πιο βαριά ήττα από την έναρξη της σεζόν.

Δεν τους πήγε τίποτα καλά στο παιχνίδι από το ξεκίνημα (είχαν δοκάρι, μετά ακυρωθέν γκολ μέσω VAR) και επιπλέον στο 86′ ο Έρικ Γκαρθία είδε την κόκκινη κάρτα του Μουνουέρα.

Τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών του Copa Del Ray

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 4-0

Αθλητικά
