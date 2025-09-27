Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 5-2: «Μυθική» νίκη για την ομάδα του Σιμεόνε στην Ισπανία

Σε ένα σπουδαίο ντέρμπι στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, η Ατλέτικο Μαδρίτης “ταπείνωσε” τη Ρεάλ Μαδρίτης και την υποχρέωσε σε μία “βαριά” ήττα με σκορ 5-2, την πρώτη της στη σεζόν.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγήθηκε από νωρίς στο ματς με τον Νόρμαντ, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε γρήγορα και βρήκε δύο δικά της γκολ με Εμπαπέ και Αρντά για να φθάσει στην ανατροπή πριν το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους όμως, ο Όρλοθ έφερε ξανά στα ίσια το ματς και έδωσε νέο ενδιαφέρον ενόψει της συνέχειας.

Μετά την ανάπαυλα όμως, η ομάδα του “κυριάρχησε” πλήρως στο γήπεδο και “διέλυσε” τη “Βασίλισσα” με δύο γκολ του Άλβαρες και τον Γκριεζμάν να βάζει το… κερασάκι στη νίκη των “ροχιμπλάνκος” στις καθυστερήσεις, μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε υποχρέωσε έτσι τη Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη της φετινή ήττα στην Ισπανία και μείωσε τη διαφορά της από την κορυφή, επιτρέποντας πλέον και στην Μπαρτσελόνα να προσπεράσει τους “μερένγκες” στην πρώτη θέση.