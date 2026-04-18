Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet 3-2: Νίκη παραμονής για τους Περιστεριώτες μετά από ματς «θρίλερ» στα πλέι άουτ της Super League

Μία κόκκινη κάρτα έκανε… ροντέο το ματς στο Περιστέρι, αλλά ο Ατρόμητος κατάφερε να κρατήσει τη νίκη με το 3-2 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παραμονή του στη Super League και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους “βυσσινί”.

Χάρη σε δύο γκολ του Μπακού και ένα του Μανσούρ ο Ατρόμητος έκανε… παρέλαση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet και φάνηκε να “καθαρίζει” το ματς, αλλά ένα λάθος του Στίβεν Τσούμπερ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, λίγο έλειψε να στοιχίσει στους Περιστεριώτες.

Ο Τσούμπερ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα στο 48′ και οι Θεσσαλοί το εκμεταλλεύτηκαν για να μειώσουν το σκορ με τον Αποστολάκη και να βάλουν “φωτιά” στο ματς με ένα δεύτερο γκολ από τον Τουμπτά στο 80ο λεπτό.

Η αναμέτρηση έγινε έτσι… θρίλερ στα τελευταία λεπτά, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, με τον Ατρόμητο να φθάνει στη νίκη και το +12 από τη “ζώνη” του υποβιβασμού, την ώρα που η ΑΕΛ Novibet βρέθηκε μόλις ένα βαθμό πάνω από τον Αστέρα Τρίπολης και κινδυνεύει πλέον σοβαρά στα πλέι άουτ της Super League.