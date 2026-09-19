Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2: Ο Πόμπο έδωσε στην ομάδα του Λέτο την πρώτη της νίκη στη φετινή Super League

Με “υπογραφή” Χόρχε Πόμπο, η Κηφισιά πήρε την πρώτη της νίκη στη φετινή Super League. Ο Ισπανός μέσος πέτυχε και τα δυο γκολ της ομάδας του κόντρα στον Ατρόμητο (1-2) και έφερε το “διπλό”, στο ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Πόμπο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα στο Περιστέρι, καθώς άνοιξε το σκορ στο 63′ στην πρώτη τελική της Κηφισιάς στο ματς. Ο Ατρόμητος ισοφάρισε με τον Μουτουσαμί,αλλά ο Ισπανός μέσος σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι στο 85′.

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Η πτώση του Σαγάλ μετά από μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου ελέγχθηκε αρχικά από το VAR και στη συνέχεια από τον διαιτητή με onfield review, για να δοθεί το πέναλτι και τον Πόμπο να ευστοχεί από τη… βούλα και να χαρίζει στην ομάδα του το “τρίποντο”.

Έτσι, η Κηφισιά ανέβηκε στους 5 βαθμούς και πάει με ψυχολογία στη διακοπή, ενώ ο Ατρόμητος παρέμεινε στους 2, έχοντας πλέον συμπληρώσει πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη.

Oι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Mουντές, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Τσιλούλης (72′ Τσαντίλας), Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Περέα.

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Κηφισιά Tutu Deals (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα (56′ Πολυκράτης), Ρουκουνάκης, Μπένι (45′ Γιάγκνε),Σαγάλ, Πόμπο, Αντόνισε (45′ Ζέρσον Σόουζα), Θεοδωρίδης (79′ Χριστόπουλος).

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Μάτσας, Ιωάννης Καραγκιζόπουλος

4ος: Ιωάννης Τομαράς

VAR: Βασίλειος Φωτιάς

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης