Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live ο τελικός του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Μεγάλο ντέρμπι στο T-Center με τον ΠΑΟΚ να δείχνει ότι έχει αλλάξει επίπεδο φέτος και να δείχνει δύσκολο "καρύδι" για τον ανανεωμένο Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς