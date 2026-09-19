Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live ο τελικός του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Τελικός
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2ο δεκάλεπτο
Ο Φρανσίσκο στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου φιλικού τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.
21:09 | 19.09.2026
51-54 με τρίποντο του Οσμάν για τον ΠΑΟΚ
21:07 | 19.09.2026
51-51 με βολές του Φρανσίσκο
21:05 | 19.09.2026
49-51 με τρίποντο του Χουγκάζ προσπερνάει στο σκορ ο ΠΑΟΚ
21:05 | 19.09.2026
49-48 με τον Αλεξάντερ ξανά, μετά από επιθετικό ριμπάουντ
21:04 | 19.09.2026
49-46 με καλάθι και φάουλ του Αλεξάντερ
21:03 | 19.09.2026
Ο Μπάντιο έχασε τώρα ένα εύκολο καλάθι για τον Παναθηναϊκό
21:03 | 19.09.2026
49-43 με τον Φόστερ μειώνει ο ΠΑΟΚ
21:00 | 19.09.2026
49-41 με τρίποντο του Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό
20:59 | 19.09.2026
46-41 με buzzer beater τρίποντο του Γιαμπουσέλε
20:58 | 19.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:58 | 19.09.2026
Ο ΠΑΟΚ έχει 6 παραπάνω κατοχές στο ματς, αλλά ο Παναθηναϊκός "απάντησε" με 8/14 τρίποντα
20:43 | 19.09.2026
Μεγάλο ντέρμπι στο T-Center με τον ΠΑΟΚ να δείχνει ότι έχει αλλάξει επίπεδο φέτος και να δείχνει δύσκολο "καρύδι" για τον ανανεωμένο Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς
20:43 | 19.09.2026
Άστοχος ο Οσμάν στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
20:42 | 19.09.2026
43-41 με καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο
20:42 | 19.09.2026
40-41 με τον Οσμάν για τον ΠΑΟΚ
20:42 | 19.09.2026
40-39 με βολές του Φρανσίσκο
20:41 | 19.09.2026
38-39 με βολές του Αλεξάντερ για τον ΠΑΟΚ
20:38 | 19.09.2026
38-37 με 1/2 βολές του Οσμάν
20:35 | 19.09.2026
38-36 με νέο τρίποντο του Μαντζούκα
20:35 | 19.09.2026
35-36 με τρίποντο του Μαντζούκα
20:34 | 19.09.2026
32-36 με τον Χάτζινς για τον ΠΑΟΚ
20:31 | 19.09.2026
32-34 με καλάθι και φάουλ του Γιαμπουσέλε που αστόχησε όμως στη βολή
20:31 | 19.09.2026
30-34 με νέο τρίποντο του Φόστερ
20:28 | 19.09.2026
30-31 με 1/2 βολές του Φόστερ
20:28 | 19.09.2026
Παράπονα από τον Γκραντ έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού
20:28 | 19.09.2026
30-30 με τον Μουρ ισοφαρίζει ξανά ο ΠΑΟΚ
20:27 | 19.09.2026
30-28 με φόλοου του Λεσόρ
20:27 | 19.09.2026
28-28 με φόλοου του Μουρ ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ
20:25 | 19.09.2026
28-26 με νέο τρίποντο από τον Μπόνγκα για τον Παναθηναϊκό
20:24 | 19.09.2026
25-26 με τρίποντο του Φόστερ
20:24 | 19.09.2026
25-24 με δύο σερί τρίποντα ο Παναθηναϊκος πήρε το προβάδισμα στο ματς
20:24 | 19.09.2026
19-24 με τρίποντο του Καλάθη
20:18 | 19.09.2026
Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά στο σκορ με 2 πόντους
20:17 | 19.09.2026
19-21 με βολές του Μήτρου Λονγκ
20:16 | 19.09.2026
19-19 με ωραίο καλάθι του Μπόνγκα
20:14 | 19.09.2026
15-19 νέο πράσινο λάθος και λέι απ στον αιφνιδιασμό από τον Μουρ
20:14 | 19.09.2026
15-17 με λέι απ του Λεσόρ
20:13 | 19.09.2026
13-17 νέο τρίποντο του Φρανσίσκο
20:13 | 19.09.2026
10-17 με τον Καλάθη στον αιφνιδιασμό, μετά από λάθος του Μπάντιο
20:13 | 19.09.2026
10-15 με τρίποντο του Φρανσίσκο
20:12 | 19.09.2026
Κακές επιστροφές έχει το τριφύλλι, κάτι που θυμίζει τις περσινές παθογένειες των πρασίνων
Δυνατός επιθετικά ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής
20:10 | 19.09.2026
7-15 με φλότερ του Καλάθη
20:10 | 19.09.2026
7-13 με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ
20:09 | 19.09.2026
Έσφιξε η άμυνα του Παναθηναϊκού στα τελευταία λεπτά
20:09 | 19.09.2026
7-10 με 1/2 βολές του Μήτογλου
20:07 | 19.09.2026
6-8 με ακροβατικό τρίποντο του Καλαϊτζάκη
20:06 | 19.09.2026
3-8 με κάρφωμα του Ομορούγι
20:04 | 19.09.2026
3-6 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε
20:04 | 19.09.2026
Μία λάθος απόφαση του Γκραντ στην επίθεση και το ελεύθερο τρίποντο του Φόστερ έφεραν το γρήγορο τάιμ άουτ
20:02 | 19.09.2026
0-6 με τρίποντο του Φόστερ, τάιμ άουτ από τον Ομπράντοβιτς
20:01 | 19.09.2026
0-2 με καλάθι και φάουλ του Χάτζινς από επιθετικό ριμπάουντ
19:59 | 19.09.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
19:58 | 19.09.2026
Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου η πεντάδα του Παναθηναϊκού
19:57 | 19.09.2026
Χάτζινς, Φόστερ, Όσμαν, Χουγκάζ και Ομορούγι ξεκινούν για τον ΠΑΟΚ
19:55 | 19.09.2026
Αρκετές οι κενές θέσεις και σήμερα στο T- Center
19:54 | 19.09.2026
Την αποθέωση γνώρισε για μία ακόμα φορά ο Τσέντι Όσμαν από το κοινό του Παναθηναϊκού
19:53 | 19.09.2026
Για τον Παναθηναϊκό απουσιάζουν οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούλας, Ρογκαβόπουλος, Φαλ και Κουζέλογλου, ενώ για τον ΠΑΟΚ εκτός είναι οι Ταϊρί και Γκρέι
19:50 | 19.09.2026
Ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης στο T- Center για το ματς
19:50 | 19.09.2026
Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ
Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.
19:39 | 19.09.2026
Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού
Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας
19:39 | 19.09.2026
Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί για πρώτη φορά με τον Τσέντι Όσμαν μετά την αποχώρησή του από το ρόστερ
19:39 | 19.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ
19:38 | 19.09.2026
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