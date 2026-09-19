Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης live: Ο τελικός του Super Cup της Euroleague

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν στο Άμπου Ντάμπι τον πρώτο τίτλο της σεζόν και το παρθενικό Super Cup της Euroleague, τέσσερις μήνες μετά τη «μάχη» τους στο «Telekom Center Athens» που έβαψε στα ερυθρόλευκα το «στέμμα» της Ευρώπης.
ξεκίνησε και πάλι ο τελικός
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες για την 3η περίοδο
Τάιμ άουτ
Έξαλλος ο Μπαρτζώκας
βολές για τον Μοντέρο
Φάουλ και βολές για τον Φουρνιέ
2:30 για το ημίχρονο
Φάουλ ο Χολ και βολές για την Ρεάλ
άστοχος στη βολή
βολές για την Ρεάλ
Βολές για τον Μοντέρο
Βολές για τον Χολ - 3ο φάουλ ο Ταβάρες
Τάιμ άουτ
Τεχνική ποινή στον πάγκο της Ρεάλ
4ο ομαδικό ο Ολυμπιακός - 5:59 για το ημίχρονο
Φάουλ και βολές για τον Καμπαρό
Φάουλ και βολές για τον Βεζένκοφ
Φάουλ και βολές για τον Βεζένκοφ
Στο ματς και ο Μοντέρο για πρώτη φορά
Τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα, που θεώρησε ότι έγινε φάουλ στον Φουρνιέ το οποίο δεν σφυρίχθηκε
Περνάει στο ματς ο Φουρνιέ για πρώτη φορά
Λίγο έλειψε να... ανάψει φωτιά μεταξύ Ντόρσεϊ και Καμπάτσο. Ο Έλληνας διεθνής φάνηκε να βρίσκει τον Αργεντινό στο πρόσωπο και ο δεύτερος του έκανε στη συνέχεια "δυνατό" φάουτ
1:17 για το τέλος του πρώτου μέρους
Βολές για τον Βεζένκοφ
Βολές για τον Χολ
Ο Παπανικολάου πήρε το αμυντικό φάουλ
4:19 για το τέλος της περιόδου
Τάιμ άουτ
Δεύτερο φάουλ του Γουόρντ και βολέ για τη Ρεάλ - Ο Παπανικολάου στο ματς
5:58 για το τέλος του δεκαλέπτου
Άστοχος ο Γουορντ στη βολή
κακός στην επίθεση ο Ολυμπιακός
Φάουλ του Γουόρντ και βολές
7:52 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Λάθη από τις δυο ομάδες και κακές επιθετικές επιλογές
Πρώτο και γρήγορο φάουλ του Ταβάρες
Όλα έτοιμα για την έναρξη του τελικού
Η πεντάδα της Ρεάλ: Καμπάτσο, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν, Ταβάρες
Η πεντάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ
Από τον πάγκο της Βαλένθια, ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε αυτόν της Ρεάλ Μαδριτης
Έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων - Πρώτα, της Ρεάλ
Ο τελικός γίνεται στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι
Ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρμπαχτσε το απόγευμα της Παρασκευής, η Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε την Dubai BC στην παράταση λίγες ώρες μετά
Η 12αδα της Ρεάλ: Λουαού-Καμπαρό, Πραντίγια, Αμπάλντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Τζόουνς
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ, Τζόουνς.
Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στους 12 παίκτες του Ολυμπιακού που θα έχει διαθέσιμους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να παραμένει εκτός, καθώς ο Σέρβος ψηλός δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την τενοντίτιδα
Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague(20:00, Newsit.gr, Novasports 4) και μαζί θα παρακολουθήσουμε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση