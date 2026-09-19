Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης live: Ο τελικός του Super Cup της Euroleague

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague(20:00, Newsit.gr, Novasports 4) και μαζί θα παρακολουθήσουμε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση