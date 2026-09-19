Μπράιτον – Άρσεναλ 3-0: Ο Μπάμπης Κωστούλας έφερε την πρώτη φετινή ήττα των «κανονιέρηδων»

Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Άρσεναλ και οδήγησε την Μπράιτον στην εντός έδρας νίκη (3-0), υποχρεώνοντας έτσι τους “κανονιέρηδες” στην πρώτη τους φετινή ήττα, τόσο στο φετινό πρωτάθλημα, όσο και σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε ένα “μαγικό” πρώτο 45λεπτο στο Μπράιτον – Άρσεναλ, ενώ ήταν πηγή απειλής προς την εστία του Ράγια, μέχρι το 77′ που έγινε αλλαγή.

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Από ασίστ του Έλληνα επιθετικού στο 31′ ο αρχηγός των “Γλάρων”, Πασκάλ Γκρος έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα του Ράγια για το 1-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου ο Μπάμπης Κωστούλας εξαπέλυσε… πύραυλο εδάφους εδάφους έξω από την περιοχή και “κάρφωσε” την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ισπανού πορτιέρε, για το 2-0.

Το τελικό 3-0 για την Μπράιτον διαμορφώθηκε στο 57′ από τον Αντρές. Ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε βασικός με την Άρσεναλ, είχε κάποιες καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια “χάθηκε” στην μετριότητα της ομάδας του και έγινε αλλαγή στο 73′.

Η Άρσεναλ έμεινε έτσι στους 12 βαθμούς, όσους έχει και η Μάντσεστερ Σίτι, που όμως μπορεί να την ξεπεράσει αύριο (20.09.2026) υποδεχόμενη την Σάντερλαντ. Έστω και με ματς περισσότερο από τον ανταγωνισμό, η Μπράιτον ανέβηκε στην 3η θέση, με 10 βαθμούς.

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Σε άλλο ματς για την 5η αγωνιστική της Premier League, η Χαλ γνώρισε την πρώτη της ήττα στη φετινή Premier League, στην έδρα της Νιούκαστλ (2-1). Ο Κωνσταντής Τζολάκης είδε την εστία του να παραβιάζεται στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα από τους Γουίλοκ (3′) και Χολ (7′), ενώ απέκρουσε εκτέλεση πέναλτι του Γουϊσά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τσο μείωσε σε 2-1 για τις “τίγρεις” στο 67′.

H 5η αγωνιστική της Premier League:

Παρασκευή 18/09

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0

(86′ Γκάλαχερ, 90’+8′ Βαν Χέκε – 61′ Άντονι, 83′ Τιάγκο, 90’+4′ Καρβάλιο)

Σάββατο 19/09

Τότεναμ-Άστον Βίλα 0-3

(45’+4′ Μανζάμπι, 67′ Τζάκσον, 79′ Μπουεντία)

Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0

(31’ Γκρος, 45’ Κωστούλας, 57’ Αντρές)

Έβερτον-Ίπσουιτς 1-0

(11’ Μπάρι)

Νιούκαστλ-Χαλ 2-1

(3’ Γουίλοκ, 7’ Χολ – 67’ Τσο)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι (19:30)

Κυριακή 20/09

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (16:00)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (16:00)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)