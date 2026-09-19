Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Με Μουαντιλμαντζί αλλά χωρίς Μπέιλι η αποστολή των ερυθρολεύκων για το ματς της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό (20.09.2026, 19:00, Newsit,gr) για την 5η αγωνιστική της Super League και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, πριν τη διακοπή του.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστούς τους παίκτες του Ολυμπιακού που θα έχει μαζί του στο ,ατς με τον Λεβαδειακό, με τον Μάριους Μουαντιλμαντζί να βρίσκεται για πρώτη φορά στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού και τον Λέον Μπέιλι να είναι εκτός αποστολής.

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Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον, Μάριους.