Αθλητικά

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε τρομερό γκολ στο Μπράιτον – Άρσεναλ για την Premier League

4ο γκολ του Έλληνα επιθετικού τη φετινή σεζόν - Έκανε το 2-0, ενώ συμμετείχε και στο 1-0 της Μπράιτον
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Peter Cziborra
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Η Μπράιτον γιορτάζει 125 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου και ο Μπάμπης Κωστούλας είχε ένα τρομερό γκολ να δώσει για… δώρο στους οπαδούς της ομάδας, στο εντός έδρας μεγάλο ματς με την Άρσεναλ για την Premier League.

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε το 2-0 της Μπράιτον με τρομερό μακρινό σουτ. Η Μπράιτον βγήκε στην κόντρα και ο Έλληνας επιθετικός πήρε την μπάλα αρκετά μέτρα έξω από τη νεγάλη περιοχή, γύρισε το σώμα του και σούταρε, στέλνοντας την μπάλα χαμηλά στην δεξιά πλευρά της εστίας της Άρσεναλ, ελάχιστα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. ο Ράγια έπεσε αλλά δεν μπόρεσε να “βγάλει” την μπάλα!

Αυτό ήταν το τρίτο διαδοχικό και τέταρτο, συνολικά, φετινό γκολ του Κωστούλα σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε ΕΔΩ το γκολ του Έλληνα επιθετικού

Στο 31′ ο Μπάμπης Κωστούλας συμμετείχε στο 1-0 της Μπράιτον κόντρα στην Άρσεναλ. ο Έλληνας επιθετικός βρήκε ωραία τον Πασκάλ Γκρος στα όρια της περιοχής και αυτός εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Ράγια και στα δίχτυα.

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Αθλητικά
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