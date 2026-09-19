Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η δωδεκάδα των ερυθρολεύκων για τον τελικό του Super Cup της Euroleague

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup thw Euroleague(20:00, Newsit.gr, Novasports 4).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στους 12 παίκτες του Ολυμπιακού που θα έχει διαθέσιμους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να παραμένει εκτός, καθώς ο Σέρβος ψηλός δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την τενοντίτιδα.

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Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές.

Η δωδεκάδα: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ, Τζόουνς.