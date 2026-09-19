Αθλητικά

Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 85-77: Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους επικράτησε στο «μικρό» τελικό του Super Cup της Euroleague

Ηγετική εμφάνιση από τον Χόρτον Τάκερ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Με τρομερή εμφάνιση του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Dubai BC (85-77) και “πήρε” το μικρό τελικό του Super Cup της Euroleague.

Η Φενέρμπαχτσε πήρε από νωρίς τον έλεγχο, ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +1 (22-21), ενώ στη δεύτερη περίοδο κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά. Το τρίποντο του Σιλντς έφερε τη Φενέρ στο +6 και οι πέντε σερί πόντοι του Χόρτον-Τάκερ διαμόρφωσαν το 47-39 του ημιχρόνου.

Η Dubai BC απάντησε στην τρίτη περίοδο, ανατρέποντας τα δεδομένα. Με τους Μπέρτανς και Οκόμπο πρωταγωνιστές, προηγήθηκε 60-59 στο 28′ και έκλεισε το δεκάλεπτο στο 65-64.

Το προβάδισμα έφτασε στο +6 για την ομάδα του Πασκουάλ, πριν ο Μπόλντουιν γράψει το 71-70 στο 34′. Η Φενέρ πήρε ξανά τα ηνία και δεν τα έχασε μέχρι το τέλος, με τον Χόρτον-Τάκερ να σταματά στους 23 πόντους.

Για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους, σημαντική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τρεντ Φόρεστ με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, με τον Σέιβον Σιλντς να τον ακολουθεί με 10 πόντους.

Ο Τόμας Γουόκαπ κινήθηκε σε… ρηχά νερά εκτελεστικά (3 πόντοι με 1/3 τρίποντα). Ωστόσο οργανωτικά ήταν καλός καθώς είχε 6 ασίστ, κανένα λάθος, ενώ μάζεψε 2 ριμπάουντ.

Οι Ντάβις Μπέρτανς και Έλι Οκόμπο ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν από τους ηττημένους, σκοράροντας από 14 πόντους, με τον δεύτερο να μαζεύει και έξι ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 47-39, 64-65, 85-77

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Χόρτον-Τάκερ 23 (4), Μπόλντγουιν 11 (2), Φόρεστ 11, Σιλντς 10 (3), Κι 8, Κλάιμπερν 6, Σάργκιουνας 6, Μέλι 3 (1), Σανλί 2, Μπίτιμ 2, Μαχμούτογλου 1, Σίλβα 4.

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Τσάβι Πασκουάλ): Οκόμπο 14 (2), Μπέρτανς 14 (4), Καμπενγκέλε 9, Ντιακιτέ 7 (2), Πετρούσεφ 7, Μπλόσομγκεϊμ 6, Κόντιτς 5 (1), Γουόκαπ 3 (1), Μιντζ 2, Ράιτ 2, Άντερσον, Σενγκέλια 8

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