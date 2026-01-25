Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Επικίνδυνη αποστολή για το «τριφύλλι» στο Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο εκτός έδρας για την 18η αγωνιστική της Super League (25/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και αναμένεται μεγάλη μάχη στο Περιστέρι με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το τρίποντο.

Μετά την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ (4-0) και κόντρα στον Ατρόμητο οι παίκτες του Μπενίτεθ δεν έχουν περιθώριο για νέα απώλεια βαθμών.

Ο Ατρόμητος προέρχεται από άνετη νίκη με 3-0 στο Βόλο και έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ζημιά στους «μεγάλους», καθώς έχει κερδίσει ήδη μία φορά τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι τη φετινή σεζόν.

Oi πράσινοι έχουν κερδίσει δύο φορές τους Περιστεριώτες φέτος. Μία για τη Super League (1-0) και μία για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson εκτός έδρας (2-1).

Ο Παναθηναϊκός δε θα έχει στη διάθεσή του τον Καλάμπρια, αφού ταλαιπωρείται από ίωση, όπως και τους Τζούρισιτς και Ντέσερς που είναι τραυματίες. Ο Αντίνο έκανε την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι», αλλά ακόμα δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Για τον Κέρκεζ θα απουσιάζουν οι Σταυρόπουλος, που είναι τιμωρημένος και Κοσέλεφ που έχει πρόβλημα στη μέση.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η αποστολή του Ατρομήτου: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Μήτογλου, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τσούμπερ, Τζοβάρας.