Αθλητικά

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2 τελικό: Δύσκολο πέρασμα από το Περιστέρι για τους Θεσσαλονικείς

Πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση για το «δικέφαλο» και πρώτο εντός έδρας ματς για τους Περιστεριώτες
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2 τελικό: Δύσκολο πέρασμα από το Περιστέρι για τους Θεσσαλονικείς
2η αγωνιστική στη Super League – Γήπεδο Περιστερίου
Διαιτητής: Τζήλος - VAR: Ματσούκας, Αντωνίου
1 - 2
τελικό
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Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του στο Conference League, ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του Ατρομήτου, θέλοντας να βγάλει αντίδραση, μέσω της Super League. Το πρώτο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα ψάχνουν οι Περιστεριώτες.

22:11 | 30.08.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
22:10 | 30.08.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον ΠΑΟΚ στο περιστέρι με 2-1
22:09 | 30.08.2026
90+5'
Καλή στιγμή για τον Ατρόμητο

Εκτέλεση κόρνερ για τον Ατρόμητο, σουτ του Μουτουσαμί από καλή θέση, η μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ

22:09 | 30.08.2026

το ματς όμως συνεχίζεται - Δεν υπήρξε παράβαση σύμφωνα με το VAR

22:09 | 30.08.2026

Σε φάση που παίκτης του πήρε κεφαλιά, η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Ελουστόντο

22:05 | 30.08.2026

Ο Ατρόμητος φώναξε για πέναλτι

22:00 | 30.08.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:56 | 30.08.2026
85'
Αλλαγή για τον Ατρόμητο, στο ματς ο Μάγκνουσον
21:55 | 30.08.2026
82'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

ο Θυμιάνης στη θέση του Ζίβκοβιτς

21:55 | 30.08.2026
81'

Γυριστό σουτ του Άλβαρες από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

21:47 | 30.08.2026
80'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Προσπάθεια του Ζίβκοβιτς από αριστερά και γύρισμα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Ζαφείρης προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει με το δεξί, έφερε την μπάλα στο αριστερό και την έστειλε να περάσει πάνω από το οριζόντιο

21:45 | 30.08.2026
73'
Αλλαγές για τον Ατρόμητο
21:44 | 30.08.2026
66'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

ο Χατσίδης στη θέση του Άλι

21:43 | 30.08.2026

κεφαλιά του Ζίβκοβιτς, ο Χουτεσιώτης έδιωξε σε κόρνερ, με την μπάλα να παίρνει πορεία προς το οριζόντιο δοκάρι

21:38 | 30.08.2026
64'
ΓΚΟΛ για τον Πέλκα, 1-2 με πλασέ του Πέλκα μέσα από την αντίπαλη περιοχή, με το αριστερό πόδι
21:30 | 30.08.2026
59'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

ο Σάνταμαρία στη θέση του Τέιλορ

21:27 | 30.08.2026
56'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ατρόμητο

Ο Μουτουσαμί εκτέλεσε από απόσταση με τον Παβλένκα να αποκρούει με αστάθεια. Ο Πνευμονίδης πήρε ριμπάουντ εκτέλεσε τον Τσέχο τερματοφύλακα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, ωστόσο ο Μιχαηλίδης πάνω στη γραμμή έσωσε τον ΠΑΟΚ από ένα βέβαιο γκολ.

21:26 | 30.08.2026
53'

Αλι και Πέλκας συνεργάστηκαν, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε κακό πλασέ

21:22 | 30.08.2026
51'
Κίτρινη κάρτα στον Τέιλορ
21:21 | 30.08.2026
47'

Σκληρό φάουλ του Κένι στον Τσιλούλη - Δεν βγήκε κάρτα

21:19 | 30.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:18 | 30.08.2026
Αλλαγές για ΠΑΟΚ και Ατρόμητο

ο Μιχαηλίδης στη θέση του Χατζηδιάκου για τον ΠΑΟΚ - ο Τσαντίλας στη θέση του Τσακμάκη για τον Ατρόμητο

21:18 | 30.08.2026

Επιστρεφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:04 | 30.08.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Περιστέρι
21:01 | 30.08.2026

ο Άλι είναι μόνιμος κίνδυνος για την άμυνα του Ατρομήτου

21:00 | 30.08.2026

Ο Πέλκας έτρεξε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και -μαζί με άλλους παίκτες της ομάδας- σήκωσε φανελα που έγραφε "περαστικά Κωνσταντέλια"

20:54 | 30.08.2026
43'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Πέλκα

Ατομική ενέργεια από τον Άλι και άψογη σέντρα από τα αριστερά, ο Πέλκας με κεφαλιά ψαράκι νίκησε τον Χουτεσιώτη και έφερε το ματς σε ισορροπία

20:52 | 30.08.2026
38'
Κίτρινη κάρτα στον Τσακμάκη
20:49 | 30.08.2026
36'

μακρινό σουτ του Τσακμάκη, η μπάλα έφυγε άουτ

20:45 | 30.08.2026
32'

καλή κυκλοφορία μπάλας από τον ΠΑΟΚ

20:41 | 30.08.2026
27'

Άκυρο το γκολ του ΠΑΟΚ - Ο Πέλκας σε θέση οφσάιντ. η μπάλα βρήκε πάνω του, μετά το σουτ του Εντιαγέ

20:38 | 30.08.2026
23'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Άλι έδωσε στον Μπάμπα που έπαινε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, έπιασε ένα "ξερό" σουτ και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων. η μπάλα στη συνέχεια πήγε στα χέρια του Έλληνα πορτιέρε

20:34 | 30.08.2026
19'
ΓΚΟΛ για τον Ατρόμητο, 1-0 με τον Νούνιες

Ο Καραμάνης έκανε φοβερή προσπάθεια ξεπερνώντας σαν σταματημένο τον Χατζηδιάκο, πάσαρε στον Νούνιες και αυτός νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0

20:34 | 30.08.2026
18'

κακό πλασέ του Πέλκα μέσα από τη μεγάλη περιοχή, με το δεξί πόδι

20:31 | 30.08.2026
17'
Σημαντική στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Τάχα

ο Σουηδός έκανε ατομική προσπάθεια από αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, δεν έπεσε από το παρατεταμένο στενό μαρκάρισμα, έπιασε το σουτ με το δεξί και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο

20:26 | 30.08.2026
13'

ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε εύκολα την κεφαλιά του Εντιαγέ

20:23 | 30.08.2026
7'
Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Πέλκας και άλι συνδιάστηκαν, ο δεύτερος έβγαλε την μπαλιά για τον Εντιαγέ, που δεν έκανε καλό κοντρόλ, έχασε από την κατοχή του την πάά και έδωσε την ευκαιρία στον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει στη μικρή του περιοχή

20:22 | 30.08.2026
6'
Λίγο έλειψε ο Κένι να κάνει μεγάλο λάθος

Από σέντρα του Ατρομήτου από τα δεξιά, ο Κένι γύρισε άτσαλα στον τερματοφύλακα της ομάδας του

20:17 | 30.08.2026
5'

ο Ατρόμητος "πατάει" λίγο καλύτερα από τομ ΠΑΟΚ. Ασκεί καλή πίεση στο χώρο του κέντρου

20:13 | 30.08.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:08 | 30.08.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:08 | 30.08.2026

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)

4ος: Φώτιος Νταούλας (Δυτικής Αττικής)

VAR: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

AVAR: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας)

20:08 | 30.08.2026

ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μπάμπα, Ζαφείρης, Τέιλορ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Άλι, Εντιαγέ

Ατρόμητος (Ν. Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Νούνιες, Τσούμπερ, Τσιλούλης

20:07 | 30.08.2026

Ο Ντούσαν Κέρκεζ επιλέγει τον Τσιλούλη στην κορυφή της επίθεσης, τοποθετώντας τον Τσούμπερ από πίσω του

20:04 | 30.08.2026

Ο Αλέσιο Λίσι δίνει φανέλα βασικού στον Τάχα Άλι, με τον Σουηδό να επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στον ώμο. Ο Τέιλορ βρίσκεται και πάλι στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΛ, δίπλα στον Ζαφείρη

20:03 | 30.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική στη Super League, με το Στάδιο του Περιστερίου να φιλοξενεί οπαδούς και των δυο ομάδων, μιας και στο πέταλο των φιλοξενούμενων θα βρεθούν φίλοι του “δικεφάλου του Βορρά”

20:03 | 30.08.2026
καλησπέρα από το Newsit.gr
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