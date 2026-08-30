Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2 τελικό: Δύσκολο πέρασμα από το Περιστέρι για τους Θεσσαλονικείς

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του στο Conference League, ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του Ατρομήτου, θέλοντας να βγάλει αντίδραση, μέσω της Super League. Το πρώτο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα ψάχνουν οι Περιστεριώτες.
Εκτέλεση κόρνερ για τον Ατρόμητο, σουτ του Μουτουσαμί από καλή θέση, η μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ
το ματς όμως συνεχίζεται - Δεν υπήρξε παράβαση σύμφωνα με το VAR
Σε φάση που παίκτης του πήρε κεφαλιά, η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Ελουστόντο
Ο Ατρόμητος φώναξε για πέναλτι
ο Θυμιάνης στη θέση του Ζίβκοβιτς
Γυριστό σουτ του Άλβαρες από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Προσπάθεια του Ζίβκοβιτς από αριστερά και γύρισμα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Ζαφείρης προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει με το δεξί, έφερε την μπάλα στο αριστερό και την έστειλε να περάσει πάνω από το οριζόντιο
ο Χατσίδης στη θέση του Άλι
κεφαλιά του Ζίβκοβιτς, ο Χουτεσιώτης έδιωξε σε κόρνερ, με την μπάλα να παίρνει πορεία προς το οριζόντιο δοκάρι
ο Σάνταμαρία στη θέση του Τέιλορ
Ο Μουτουσαμί εκτέλεσε από απόσταση με τον Παβλένκα να αποκρούει με αστάθεια. Ο Πνευμονίδης πήρε ριμπάουντ εκτέλεσε τον Τσέχο τερματοφύλακα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, ωστόσο ο Μιχαηλίδης πάνω στη γραμμή έσωσε τον ΠΑΟΚ από ένα βέβαιο γκολ.
Αλι και Πέλκας συνεργάστηκαν, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε κακό πλασέ
Σκληρό φάουλ του Κένι στον Τσιλούλη - Δεν βγήκε κάρτα
ο Μιχαηλίδης στη θέση του Χατζηδιάκου για τον ΠΑΟΚ - ο Τσαντίλας στη θέση του Τσακμάκη για τον Ατρόμητο
Επιστρεφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
ο Άλι είναι μόνιμος κίνδυνος για την άμυνα του Ατρομήτου
Ο Πέλκας έτρεξε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και -μαζί με άλλους παίκτες της ομάδας- σήκωσε φανελα που έγραφε "περαστικά Κωνσταντέλια"
Ατομική ενέργεια από τον Άλι και άψογη σέντρα από τα αριστερά, ο Πέλκας με κεφαλιά ψαράκι νίκησε τον Χουτεσιώτη και έφερε το ματς σε ισορροπία
μακρινό σουτ του Τσακμάκη, η μπάλα έφυγε άουτ
καλή κυκλοφορία μπάλας από τον ΠΑΟΚ
Άκυρο το γκολ του ΠΑΟΚ - Ο Πέλκας σε θέση οφσάιντ. η μπάλα βρήκε πάνω του, μετά το σουτ του Εντιαγέ
Ο Άλι έδωσε στον Μπάμπα που έπαινε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, έπιασε ένα "ξερό" σουτ και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων. η μπάλα στη συνέχεια πήγε στα χέρια του Έλληνα πορτιέρε
Ο Καραμάνης έκανε φοβερή προσπάθεια ξεπερνώντας σαν σταματημένο τον Χατζηδιάκο, πάσαρε στον Νούνιες και αυτός νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0
κακό πλασέ του Πέλκα μέσα από τη μεγάλη περιοχή, με το δεξί πόδι
ο Σουηδός έκανε ατομική προσπάθεια από αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, δεν έπεσε από το παρατεταμένο στενό μαρκάρισμα, έπιασε το σουτ με το δεξί και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο
ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε εύκολα την κεφαλιά του Εντιαγέ
Πέλκας και άλι συνδιάστηκαν, ο δεύτερος έβγαλε την μπαλιά για τον Εντιαγέ, που δεν έκανε καλό κοντρόλ, έχασε από την κατοχή του την πάά και έδωσε την ευκαιρία στον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει στη μικρή του περιοχή
Από σέντρα του Ατρομήτου από τα δεξιά, ο Κένι γύρισε άτσαλα στον τερματοφύλακα της ομάδας του
ο Ατρόμητος "πατάει" λίγο καλύτερα από τομ ΠΑΟΚ. Ασκεί καλή πίεση στο χώρο του κέντρου
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)
4ος: Φώτιος Νταούλας (Δυτικής Αττικής)
VAR: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)
AVAR: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας)
ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μπάμπα, Ζαφείρης, Τέιλορ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Άλι, Εντιαγέ
Ατρόμητος (Ν. Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Νούνιες, Τσούμπερ, Τσιλούλης
Ο Ντούσαν Κέρκεζ επιλέγει τον Τσιλούλη στην κορυφή της επίθεσης, τοποθετώντας τον Τσούμπερ από πίσω του
Ο Αλέσιο Λίσι δίνει φανέλα βασικού στον Τάχα Άλι, με τον Σουηδό να επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στον ώμο. Ο Τέιλορ βρίσκεται και πάλι στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΛ, δίπλα στον Ζαφείρη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική στη Super League, με το Στάδιο του Περιστερίου να φιλοξενεί οπαδούς και των δυο ομάδων, μιας και στο πέταλο των φιλοξενούμενων θα βρεθούν φίλοι του “δικεφάλου του Βορρά”