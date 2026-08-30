Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2 τελικό: Δύσκολο πέρασμα από το Περιστέρι για τους Θεσσαλονικείς

17'

Σημαντική στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Τάχα

ο Σουηδός έκανε ατομική προσπάθεια από αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, δεν έπεσε από το παρατεταμένο στενό μαρκάρισμα, έπιασε το σουτ με το δεξί και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο