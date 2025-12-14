Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Σταυρόπουλος και Φαν Φέερτ έριξαν τους Θεσσαλονικείς στην τρίτη θέση της Super League

Ο Ατρόμητος πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League, χάρη στο γκολ του Σταυρόπουλου στο πρώτο μέρος και την εκτέλεση πέναλτι του Φαν Φέερτ στις καθυστερήσεις.

Ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά έδωσε το πρώτο χτύπημα στον ΠΑΟΚ, που μπορεί στο πρώτο μέρος να έχασε πολλές ευκαιρίες, στην επανάληψη, όμως, φάνηκε να είναι κουρασμένος και μπλοκαρίσμενος από την άμυνα του Ατρομήτου, με αποτέλεσμα να απειλεί μόνο με τον Τσάλοφ στο 49′. Ο Φαν Φέερτ έδωσε το τελειωτικό χτύπημα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ήττα για το «Δικέφαλο του Βορρά» τον έφερε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, καθώς η ΑΕΚ μετά την επιβλητική νίκη στο Αγρίνιο με 5-0, τον προσπέρασε. Η ομάδα του Λουτσέσκου κινδυνεύει να μείνει πέντε βαθμούς μακριά από τον Ολυμπιακό, αν οι Πειραιώτες περάσουν νικηφόρα από το «Κλ. Βικελίδης».

Δείτε εδώ το live της αναμέτρησης.

Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά στην αναμέτρηση και βρέθηκε κοντά στο γκολ με τον Μανσούρ στο 4′ με κεφαλιά να μην βρίσκει για λίγο τα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Ο Ντεσπότοφ στο 9′ δοκίμασε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ατρόμητος στη δεύτερη απειλή του άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Σταυρόπουλου. Ο Έλληνας αμυντικός κέρδισε άπαντες στην περιοχή του ΠΑΟΚ και μετά από εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ έκανε το 1-0 στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα στο 18′ με τον Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρέθηκε μόνος μέσα στην περιοχή, όμως νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη. Οι Θεσσαλονικείς στο 25′ απείλησαν ξανά, όμως ο Τσάλοφ προσπάθησε να τελειώσει τη φάση μέσα από την περιοχή με τακουνάκι με την μπάλα κολλάει στο έδαφος και τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει.

Ο Ντεσπότοφ, που ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος, δύο λεπτά αργότερα έχασε σημαντική ευκαιρία να σκοράρει, καθώς από πλάγια θέση δοκίμασε να «κρεμάσει» τον Χουτεσιώτη, όμως αυτός μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 37′ ο Βούλγαρος έπεσε μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου μετά από μονομαχία με τον Ούρονεν, με τον διαιτητή Τσακαλίδη να τον τιμωρεί με κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ο Τζήλος κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση, καθώς όπως φαίνεται είχε αντίθετη άποψη, όμως ο Τσακαλίδης, δεν ανακάλεσε την απόφασή του, καθώς θεώρησε ότι ο Ντεσπότοφ είχε αρχίσει να πέφτει πριν την επαφή με τον Ούρονεν.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος. Ο Ντεσπότοφ έκανε γλυκιά σέντρα για τον Τσάλοφ στο 49′ με τον Ρώσο να σηκώνεται ψηλότερα από όλους και να παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Ο Μπάκου στις καθυστερήσεις του αγώνα έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0, καθώς βγήκε μόνος απέναντι από τον Παβλένκα και με πλασέ δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία την εστία του ΠΑΟΚ.

Ένα λεπτό αργότερα και πάλι σε αντεπίθεση ο Τζοβάρας βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αφού ο Παβλένκα τον γκρέμισε στην προσπάθεια να απομακρύνει και ο Τσακαλίδης έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Φαν Φέερτ στο 95′ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Τσέχο για να κάνει το τελικό 2-0 στην αναμέτρηση.

Η εικόνα των Θεσσαλονικέων στο δεύτερο μέρος δεν ήταν καλή και απείλησαν ουσιαστικά, μόνο με την κεφαλιά του Τσάλοφ στο 49′. Αυτό έφερε την ήττα στο Περιστέρι και την τρίτη θέση στη βαθμολογία της Super League.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντόυσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Ούρονεν, Μπάκου (90+3′ Τζοβάρας), Μανσρούρ, Τσιγγάρας, Μουτουσάμι, Μιχόρλ (74′ Αϊτόρ), Γιουμπιτάνα (86′ Καραμάνης), Τσαντίλας (74′ Φαν Βεερτ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Τέιλορ (63′ Μπάμπα), Κένι, Μεϊτέ (75′ Καμαρά), Μπιάνκο (63′ Οζντόεβ), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοβ (80′ Ιβανούσετς), Τάισον, Τσάλοβ (63′ Μύθου).