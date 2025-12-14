Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο για την 14η αγωνιστική της Super League με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει κοντά στο κυνήγι του Ολυμπιακού και της πρώτης θέσης. Με πολλές απουσίες θα αγωνιστεί η ομάδα του Λουτσέσκου.
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ live για την 14η αγωνιστική της Super League
Τρομερή ενέργεια του Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου, με τους αμυντικούς των γηπεδούχων καταφέρνουν με κάποιον τρόπο να απομακρύνουν τον κίνδυνο
Ο Τσάλοφ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους στην περιοχή του Ατρομήτου, μετά από σέντρα του Ντεσπότοφ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω
Σωστή η απόφαση του Τσακαλίδη
Η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Βολιάκο και απομακρύνθηκε
Ο Βούλγαρος βρέθηκε στην περιοχή απέναντι από τον Χουτεσιώτη από πλάγια θέση και προσπάθησε να κρεμάσει τον τερμνατοφύλακα, όμως αυτός το κατάλαβε και απέκρουσε
Οι Θεσσαλονικείς αναπτύχθηκαν ωραία, ο Ντεσπότοφ έδωσε στον Τσάλοφ, όμως αυτό δοκίμασε ένα τακουνάκι που δεν το βρήκε γεμάτα με την μπάλα να κολλάει στο έδαφος
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη
Μετά από εκτέλεση φάουλ από σχεδόν το σημείο του κόρνερ, ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά μέσα στην «καρδιά» της περιοχής του ΠΑΟΚ και νίκησε τον Παβλένκα για να κάνει το 1-0
Ο Μπάκου σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, χωρίς να απειληθεί η εστία του Παβλένκα
Ο Ντεσπότοφ με εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη
Μετά από σέντρα του ΠΑΟΚ ο Μανσούρ βρήκε την μπάλα με τον κεφάλι και την έστειλε δίπλα από την εστία της ομάδας του. Ο διαιτητής έδωσε λανθασμένα άουτ
28 αγώνες
7 νίκες ο Ατρόμητος
9 ισοπαλίες
12 νίκες ο ΠΑΟΚ
Γκολ: 29-39
Ατρόμητος: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Παλμεζάνο, Φαν Βέερτ, Μουντές, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Γκαρθία, Μπάτος, Τζοβάρας
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Μπάμπα, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Οζντόεβ, Χατσίδης, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Μύθου.
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Κωσταράς, Νίκζας
4ος Νταούλας
VAR: Τζήλος
ΑVAR: Ματσούκας
Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μιχόρλ, Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ούρονεν, Μπακού, Μανσρούρ, Μουτουσάμι, Τσαντίλας
ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Κένι, Μεϊτέ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοβ, Τάισον, Τσάλοβ
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο έχοντας πολλές απουσίες, καθώς στους Γιακουμάκη, Σάστρε, Μιχαηλίδη, Πέλκα και Λόβρεν προστέθηκε ο Ζίφκοβιτς
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για την Super League
