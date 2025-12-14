Συμβαίνει τώρα:
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ live για την 14η αγωνιστική της Super League

Δύσκολη έξοδος στο Περιστέρι για τους Θεσσαλονικείς
Ο Τσάλοφ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ
Super League
14η αγωνιστική
1 - 0
2ο ημίχρονο
Ο Τσάλοφ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο για την 14η αγωνιστική της Super League με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει κοντά στο κυνήγι του Ολυμπιακού και της πρώτης θέσης. Με πολλές απουσίες θα αγωνιστεί η ομάδα του Λουτσέσκου.

19:10 | 14.12.2025
56'

Τρομερή ενέργεια του Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου, με τους αμυντικούς των γηπεδούχων καταφέρνουν με κάποιον τρόπο να απομακρύνουν τον κίνδυνο

19:06 | 14.12.2025
49'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Τσάλοφ

Ο Τσάλοφ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους στην περιοχή του Ατρομήτου, μετά από σέντρα του Ντεσπότοφ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω

19:06 | 14.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
19:05 | 14.12.2025
Όλα έτοιμα για την επανέναρξη
18:47 | 14.12.2025
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι
18:44 | 14.12.2025
45'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:42 | 14.12.2025
Το γκολ του Σταυρόπουλου
18:41 | 14.12.2025
40'
Ο Τσακαλίδης δε δίνει την παράβαση και έχει αντίθετη άποψη από τον Τζήλο που είναι στο VAR
18:40 | 14.12.2025
Ο Τσακαλίδης πάει να δει τη φάση
18:39 | 14.12.2025
Η φάση ελέγχεται από το VAR
18:38 | 14.12.2025
37'
Ο Ντεσπότοφ βρέθηκε στο έδαδος μέσα στην περιοχή και δέχτηκε κίτρινη κάρτα για θέατρο

Σωστή η απόφαση του Τσακαλίδη

18:30 | 14.12.2025
36'
Ο Τάισον δοκίμασε μία σέντρα σουτ και ανησύχησε τον Χουτεσιώτη, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
18:28 | 14.12.2025
29'
Ο Μίχορλ έψαξε το 2-0 με σουτ έξω από την περιοχή

Η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Βολιάκο και απομακρύνθηκε

18:28 | 14.12.2025
28'
Ο ΠΑΟΚ θέλει να απαντήσει άμεσα και πιέζει πολύ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο
18:27 | 14.12.2025
27'
Ο Ντεσπότοφ απειλεί ξανά

Ο Βούλγαρος βρέθηκε στην περιοχή απέναντι από τον Χουτεσιώτη από πλάγια θέση και προσπάθησε να κρεμάσει τον τερμνατοφύλακα, όμως αυτός το κατάλαβε και απέκρουσε

18:23 | 14.12.2025
25'
Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Οι Θεσσαλονικείς αναπτύχθηκαν ωραία, ο Ντεσπότοφ έδωσε στον Τσάλοφ, όμως αυτό δοκίμασε ένα τακουνάκι που δεν το βρήκε γεμάτα με την μπάλα να κολλάει στο έδαφος

18:22 | 14.12.2025
Η κεφαλιά του Σταυρόπουλου που άνοιξε το σκορ
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
18:19 | 14.12.2025
18'
Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Κωσταντέλια

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη

18:17 | 14.12.2025
17'
Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Σταυρόπουλο

Μετά από εκτέλεση φάουλ από σχεδόν το σημείο του κόρνερ, ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά μέσα στην «καρδιά» της περιοχής του ΠΑΟΚ και νίκησε τον Παβλένκα για να κάνει το 1-0

18:14 | 14.12.2025
15'
Πρώτη ευκαιρία για τον Ατρόμητο

Ο Μπάκου σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, χωρίς να απειληθεί η εστία του Παβλένκα

18:11 | 14.12.2025
Ο διαιτητής Τσακαλίδης αφήνει το παιχνίδι να παιχτεί χωρίς να σφυρίζει πολύ και αυτό βοηθά να αποκτήσει ρυθμό η αναμέτρηση
18:06 | 14.12.2025
9'
Απείλησαν ξανά οι φιλοξενούμενοι

Ο Ντεσπότοφ με εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη

18:03 | 14.12.2025
4'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Μετά από σέντρα του ΠΑΟΚ ο Μανσούρ βρήκε την μπάλα με τον κεφάλι και την έστειλε δίπλα από την εστία της ομάδας του. Ο διαιτητής έδωσε λανθασμένα άουτ

18:01 | 14.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι
17:55 | 14.12.2025
Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους στο γήπεδο
17:55 | 14.12.2025
Ο Κωνσταντέλιας επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (9 Νοεμβρίου)
17:52 | 14.12.2025
Η παράδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες

28 αγώνες

7 νίκες ο Ατρόμητος

9 ισοπαλίες

12 νίκες ο ΠΑΟΚ

Γκολ: 29-39

17:51 | 14.12.2025
Οι πάγκοι των δύο ομάδων

 Ατρόμητος: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Παλμεζάνο, Φαν Βέερτ, Μουντές, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Γκαρθία, Μπάτος, Τζοβάρας

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Μπάμπα, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Οζντόεβ, Χατσίδης, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Μύθου.

17:51 | 14.12.2025

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Νίκζας

4ος Νταούλας

VAR: Τζήλος

ΑVAR: Ματσούκας

17:50 | 14.12.2025
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μιχόρλ, Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ούρονεν, Μπακού, Μανσρούρ, Μουτουσάμι, Τσαντίλας

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Κένι, Μεϊτέ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοβ, Τάισον, Τσάλοβ

17:49 | 14.12.2025
Ο Σέρβος παίκτης του ΠΑΟΚ ένιωσε ενοχλήσεις και δε θα βοηθήσει την ομάδα του στο δύσκολο παιχνίδι στο Περιστέρι
17:48 | 14.12.2025

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο έχοντας πολλές απουσίες, καθώς στους Γιακουμάκη, Σάστρε, Μιχαηλίδη, Πέλκα και Λόβρεν προστέθηκε ο Ζίφκοβιτς

17:47 | 14.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για την Super League

