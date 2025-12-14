Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0 τελικό: Μεγάλη νίκη των γηπεδούχων στο Περιστέρι

Συμβαίνει τώρα:
Φαν Φέερτ (KLODIAN LATO
Super League
14η αγωνιστική
2 - 0
2ο ημίχρονο
Φαν Φέερτ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 από τον Ατρόμητο για την 14η αγωνιστική της Super League και έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Η εικόνα του Δικεφάλου στο δεύτερο ημίχρονο δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στο παιχνίδι. 

20:03 | 14.12.2025
19:58 | 14.12.2025
Σταυρόπουλος
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Σταυρόπουλος και Φαν Φέερτ έριξαν τους Θεσσαλονικείς στην τρίτη θέση της Super League
Μεγάλη νίκη για τους Περιστεριώτες που έσπασαν αρνητικό σερί πέντε αγώνων στη Super League
19:58 | 14.12.2025
Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση! Νίκη του Ατρομήτου με 2-0
19:55 | 14.12.2025
96'
Γκολ για τον Ατρόμητο από το σημείο του πέναλτι
19:55 | 14.12.2025
95'
Ο Φαν Φέερτ στην εκτέλεση
19:53 | 14.12.2025
94'
Πέναλτι για τον Ατρόμητο

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ γκρέμισε τον Τζοβάρα και ο διαιτητής έδωσε την παράβαση

19:52 | 14.12.2025
93'
Ο Σταυρόπουλος έσωσε τον Ατρόμητο στις καθυστερήσεις

Έκοψε τον Μπάμπα λίγο πριν σουτάρει από πλεονεκτική θέση

19:51 | 14.12.2025
91'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ατρόμητο με τον Μπάκου

Ο παίκτης του Ατρομήτου βρέθηκε απέναντι από τον Παβλένκα στην αντεπίθεση, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι

19:49 | 14.12.2025
90'
Έξι τα λεπτά των καθυστερήσεων
19:37 | 14.12.2025
81'
Έχει ανέβει η ένταση στις μονομαχίες στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όμως από το 49' δεν υπάρχει αξιόλογη ευκαιρία στην αναμέτρηση
19:31 | 14.12.2025
Στο 72% η κατοχή υπέρ του ΠΑΟΚ
19:23 | 14.12.2025
71'
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει την κατοχή της μπάλας, δεν καταφέρνει, όμως να βρει τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο μέρος
19:17 | 14.12.2025
63'
Ο ρυθμός του αγώνα έχει πέσει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης
19:10 | 14.12.2025
56'

Τρομερή ενέργεια του Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου, με τους αμυντικούς των γηπεδούχων καταφέρνουν με κάποιον τρόπο να απομακρύνουν τον κίνδυνο

19:06 | 14.12.2025
49'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Τσάλοφ

Ο Τσάλοφ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους στην περιοχή του Ατρομήτου, μετά από σέντρα του Ντεσπότοφ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω

19:06 | 14.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
19:05 | 14.12.2025
Όλα έτοιμα για την επανέναρξη
18:47 | 14.12.2025
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι
18:44 | 14.12.2025
45'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:42 | 14.12.2025
Το γκολ του Σταυρόπουλου
18:41 | 14.12.2025
40'
Ο Τσακαλίδης δε δίνει την παράβαση και έχει αντίθετη άποψη από τον Τζήλο που είναι στο VAR
18:40 | 14.12.2025
Ο Τσακαλίδης πάει να δει τη φάση
18:39 | 14.12.2025
Η φάση ελέγχεται από το VAR
18:38 | 14.12.2025
37'
Ο Ντεσπότοφ βρέθηκε στο έδαδος μέσα στην περιοχή και δέχτηκε κίτρινη κάρτα για θέατρο

Σωστή η απόφαση του Τσακαλίδη

18:30 | 14.12.2025
36'
Ο Τάισον δοκίμασε μία σέντρα σουτ και ανησύχησε τον Χουτεσιώτη, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
18:28 | 14.12.2025
29'
Ο Μίχορλ έψαξε το 2-0 με σουτ έξω από την περιοχή

Η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Βολιάκο και απομακρύνθηκε

18:28 | 14.12.2025
28'
Ο ΠΑΟΚ θέλει να απαντήσει άμεσα και πιέζει πολύ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο
18:27 | 14.12.2025
27'
Ο Ντεσπότοφ απειλεί ξανά

Ο Βούλγαρος βρέθηκε στην περιοχή απέναντι από τον Χουτεσιώτη από πλάγια θέση και προσπάθησε να κρεμάσει τον τερμνατοφύλακα, όμως αυτός το κατάλαβε και απέκρουσε

18:23 | 14.12.2025
25'
Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Οι Θεσσαλονικείς αναπτύχθηκαν ωραία, ο Ντεσπότοφ έδωσε στον Τσάλοφ, όμως αυτό δοκίμασε ένα τακουνάκι που δεν το βρήκε γεμάτα με την μπάλα να κολλάει στο έδαφος

18:22 | 14.12.2025
Η κεφαλιά του Σταυρόπουλου που άνοιξε το σκορ
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
18:19 | 14.12.2025
18'
Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Κωσταντέλια

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη

18:17 | 14.12.2025
17'
Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Σταυρόπουλο

Μετά από εκτέλεση φάουλ από σχεδόν το σημείο του κόρνερ, ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά μέσα στην «καρδιά» της περιοχής του ΠΑΟΚ και νίκησε τον Παβλένκα για να κάνει το 1-0

18:14 | 14.12.2025
15'
Πρώτη ευκαιρία για τον Ατρόμητο

Ο Μπάκου σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, χωρίς να απειληθεί η εστία του Παβλένκα

18:11 | 14.12.2025
Ο διαιτητής Τσακαλίδης αφήνει το παιχνίδι να παιχτεί χωρίς να σφυρίζει πολύ και αυτό βοηθά να αποκτήσει ρυθμό η αναμέτρηση
18:06 | 14.12.2025
9'
Απείλησαν ξανά οι φιλοξενούμενοι

Ο Ντεσπότοφ με εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη

18:03 | 14.12.2025
4'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Μετά από σέντρα του ΠΑΟΚ ο Μανσούρ βρήκε την μπάλα με τον κεφάλι και την έστειλε δίπλα από την εστία της ομάδας του. Ο διαιτητής έδωσε λανθασμένα άουτ

18:01 | 14.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι
17:55 | 14.12.2025
Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους στο γήπεδο
17:55 | 14.12.2025
Ο Κωνσταντέλιας επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (9 Νοεμβρίου)
17:52 | 14.12.2025
Η παράδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες

28 αγώνες

7 νίκες ο Ατρόμητος

9 ισοπαλίες

12 νίκες ο ΠΑΟΚ

Γκολ: 29-39

17:51 | 14.12.2025
Οι πάγκοι των δύο ομάδων

 Ατρόμητος: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Παλμεζάνο, Φαν Βέερτ, Μουντές, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Γκαρθία, Μπάτος, Τζοβάρας

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Μπάμπα, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Οζντόεβ, Χατσίδης, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Μύθου.

17:51 | 14.12.2025

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Νίκζας

4ος Νταούλας

VAR: Τζήλος

ΑVAR: Ματσούκας

17:50 | 14.12.2025
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μιχόρλ, Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ούρονεν, Μπακού, Μανσρούρ, Μουτουσάμι, Τσαντίλας

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Κένι, Μεϊτέ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοβ, Τάισον, Τσάλοβ

17:49 | 14.12.2025
Ο Σέρβος παίκτης του ΠΑΟΚ ένιωσε ενοχλήσεις και δε θα βοηθήσει την ομάδα του στο δύσκολο παιχνίδι στο Περιστέρι
17:48 | 14.12.2025

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο έχοντας πολλές απουσίες, καθώς στους Γιακουμάκη, Σάστρε, Μιχαηλίδη, Πέλκα και Λόβρεν προστέθηκε ο Ζίφκοβιτς

17:47 | 14.12.2025
