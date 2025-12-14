Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0 τελικό: Μεγάλη νίκη των γηπεδούχων στο Περιστέρι

91'

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ατρόμητο με τον Μπάκου

Ο παίκτης του Ατρομήτου βρέθηκε απέναντι από τον Παβλένκα στην αντεπίθεση, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι