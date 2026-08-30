Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Ο Δικέφαλος ψάχνει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο (20:15, Novasports 4) για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ καλείται να βγάλει αντίδραση και να κάνει το “δύο στα δύο” στο πρωτάθλημα.

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Μόνο που το έργο του δεν θα είναι εύκολο, καθώς ο Ατρόμητος ψάχνει βαθμούς μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Ολυμπιακό κι είναι αρκετά επικίνδυνος στο Περιστέρι.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά. Επιπλέον, στα πιτς βρίσκονται και οι Καμαρά, Μεϊτέ και Σαρρής, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας και δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

Η αποστολή του Ατρομήτου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Ούρονεν, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.