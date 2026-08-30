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Αθλητικά

Γενικός διευθυντής Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: «Φοβόμαστε για το χειρότερο»

Μέσα στην ημέρα (30/8/2026) αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Έλληνα μεσοεπιθετικού
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
REUTERS
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Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τον Αμβούργο για την Bundesliga. Μπορεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη γερμανική ομάδα, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο και υπάρχει μεγάλος φόβος ότι ενδέχεται να έχει πειραχτεί ο χιαστός του.

Μετά τον προπονητή της γερμανικής ομάδας, Νίκο Κόβατς και τον αθλητικό διευθυντή, Όλε Μποκ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του κι ο γενικός διευθυντής του κλαμπ, Λαρς Ρίκεν.

Ο άλλοτε άσος της ομάδας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Περιμένουμε την Κυριακή τα αποτελέσματα της εξέτασης και ελπίζουμε για το καλύτερο. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής, στην πραγματικότητα φοβόμαστε το χειρότερο!», ανέφερε, ενώ ερωτηθείς για το αν σε περίπτωση τραυματισμού θα υπάρξει μεταγραφή απάντησε: «Ανάλογα με το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός, θα το συζητήσουμε. Αλλά τουλάχιστον, για τις επόμενες τρεις μέρες δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα».

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