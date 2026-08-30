To story του Καρέτσα για τον Κωνσταντέλια: Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έστειλε το δικό του μήνυμα για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατό του στο παιχνίδι με τον Αμβούργο.

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Οι φόβοι για ρήξη χιαστού είναι έντονοι στα στελέχη των Βεστφαλών, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκεται στο πλευρό του συμπαίκτη του.