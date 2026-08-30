Ούγκρεσιτς: «Επέλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί αγαπώ τα ασπρόμαυρα, θέλω πρωτάθλημα και Κύπελλο»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έκανε ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ μίλησε για τη μετακίνησή του από την Παρτιζάν στον Δικέφαλο του Βορρά και αναφέρθηκε στους στόχους του με τη νέα του ομάδα.

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«Είναι χαρά μου που είμαι μέλος αυτού του μεγάλου συλλόγου. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί επιθυμία μου ήταν να έρθω σε αυτόν τον σύλλογο, σε αυτή την πόλη. Ανυπομονώ να παίξω σε αυτό το γήπεδο, να ζήσω την εμπειρία του και τους οπαδούς», ανέφερε ο Ούγκρεσιτς.

«Είμαστε μία ασπρόμαυρη οικογένεια. Είμαστε αδερφικά σωματεία, οι οπαδοί μας είναι αδέρφια, ξέρω τι σημαίνει αυτό», πρόσθεσε για τις σχέσεις του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν.

«Είχα και άλλες επιλογές αλλά επέλεξα τον ΠΑΟΚ, γιατί αγαπώ περισσότερο αυτά τα ασπρόμαυρα χρώματα, την ατμόσφαιρα και τον κόσμο. Αυτοί ήταν οι λόγοι», υποστήριξε ακόμα.

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«Φυσικά γνωρίζω τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έχουμε αγωνιστεί μερικές φορές μαζί με την εθνική ομάδα. Επίσης, όταν ήμουν παιδί, ο Αντρίγια έπαιζε στην Παρτιζάν και τον παρακολουθούσα από την κερκίδα. Γνωρίζω επίσης τον Σερίφ Εντιαγέ, ήμασταν αντίπαλοι όταν έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ εξήγησε πως προτιμά να αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος, αλλά μπορεί να προσφέρει σε μεγαλύτερο εύρος χώρου και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

«Η αγαπημένη μου θέση είναι ο επιτελικός μέσος. Το σημαντικό είναι ότι επιτίθεμαι στους χώρους, ανάμεσα στις γραμμές. Επίσης μπορώ να τρέχω πολύ και να βρίσκομαι στα 60 μέτρα του αντιπάλου», σημείωσε.

Για το παρατσούκλι «Σέρβος Τζουντ Μπέλιγχαμ» που τον συνοδεύει: «Ίσως επειδή έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Τρέχω πολύ, παίζω και στις δύο πλευρές, είμαι παίκτης box to box. Ξέρω να αμύνομαι, να σκοράρω και να παίζω επιθετικά. Το ποδοσφαιρικό μου είδωλο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ως μέσος ο Τζουντ Μπέλιγχαμ».

Κλείνοντας, ο Ούγκρεσιτς ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι να διεκδικήσει τίτλους με τον ΠΑΟΚ και να έχει άμεση επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας.

«Θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Προσωπικά θέλω να προσαρμοστώ στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ και να πετύχω πολλά γκολ και ασίστ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να αγωνιστώ με την ομάδα και να δώσω τα πάντα γι’ αυτή. Πάμε ΠΑΟΚ!».