Κηφισιά – ΑΕΚ: Δοκιμασία στη Λεωφόρο για την πρωταθλήτρια

Η ΑΕΚ πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η Ένωση, πλέον, στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα και στην εκτός έδρας δοκιμασία με την Κηφισιά.

Η ομάδα των βορείων προαστίων υποδέχεται ως τυπικά γηπεδούχος την ΑΕΚ (21:00, CosmoteSport 8 HD) στη Λεωφόρο, με το σύνολο του Λέτο να ρίχνεται πρώτη φορά φέτος στη μάχη για τη Super League, από τη στιγμή που το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα είχε αναβληθεί.

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Με την ψυχολογία στα ύψη, η ΑΕΚ καλείται να πάρει το διπλό, προκειμένου να κάνει το “δύο στα δύο” και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αναμένεται να κάνει βαθύ ροτέισον στην αρχική ενδεκάδα του, με τους Βιτάλις, Ζουμπκόφ και Ζίνι (ή Γκατσίνοβιτς) να διεκδικούν φανέλα βασικού.

Η πιθανή ενδεκάδα της Ένωσης: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν, Μαρίν, Ζούμπκοφ, Μάνταλος, Ζίνι, Γιόβιτς.