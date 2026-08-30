Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Πρώτη επικίνδυνη έξοδος για τους Πειραιώτες στην επαρχία

Η 2η αγωνιστική της Super League περιλαμβάνει επικίνδυνη έξοδο στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να κάνει το “δύο στα δύο” στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα.

Μετά την αγχωτική νίκη της πρεμιέρας κόντρα στον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός θέλει να “ζευγαρώσει” τις επιτυχίες του, αντιμετωπίζοντας απόψε (21:00, Novasports Prime) εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης.

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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ροντινέι, ο οποίος αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Ατρόμητο και θα είναι η μοναδική ερυθρόλευκοι απουσία. Εκτός φυσικά έμεινε και ο Πέντερσεν, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, ενώ πιθανό είναι να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα ο Γκονσάλες.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον.

Από την πλευρά του, ο Αστέρας Τρίπολης θα ψάξει για τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα της πρεμιέρας με 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

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Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Εντερ, Κουρμπέλης, Ριέρα, Μπαρτόλο, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα, Πέρες.

Αστέρας και Ολυμπιακός συναντήθηκαν τρεις φορές για την περσινή σεζόν, αφού συγκρούστηκαν και στο Κύπελλο, με τους Πειραιώτες να κάνουν το 3/3, επικρατώντας με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και με 2-1, 3-0 στην Τρίπολη.