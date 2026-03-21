Άτυχος ο Ρούμτσιος στα 60μ. εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Στο πρώτο εμπόδιο είχε επαφή με τον διπλανό αθλητή
Ο Χρήστος Ρούμτσιος
Ο Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος τερμάτισε στην έβδομη θέση της τρίτης προκριματικής σειράς των 60 μ. εμπ. με 7.85 στην έναρξη της δεύτερης ημέρας του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου του Τόρουν.

Ο ανερχόμενος αθλητής έμεινε πίσω στην εκκίνηση, ενώ στο πρώτο εμπόδιο είχε επαφή με τον διπλανό αθλητή με αποτέλεσμα να χάσει το ρυθμό του και να μην κάνει αυτό που μπορούσε.

Ο εμποδιστής του Παναγιώτη Γούλα προσπάθησε στη συνέχεια να καλύψει το χαμένο έδαφος για να τερματίσει τελικά σε μια επίδοση κοντά στο ρεκόρ του.

 

Ο Ρούμτσιος έμεινε εκτός ημιτελικών, ωστόσο είναι ικανός για μεγάλα πράγματα το μέλλον.

Αθλητικά
