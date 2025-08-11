Αχιλλέας Μπέος: «Ο Βόλος μεγαλώνει και δυναμώνει»

Ο Βόλος παρουσίασε επίσημα τις εμφανίσεις της νέας σεζόν, καθώς και τις μέχρι τώρα μεταγραφικές του κινήσεις, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία διοίκησης, τεχνικού επιτελείου και φιλάθλων, με τον Αχιλλέα Μπέο να αναφέρεται στους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Αχιλλέας Μπέος εμφανίστηκε αισιόδοξος τονίζοντας πως ο Βόλος συνεχίζει να μεγαλώνει και να δυναμώνει, θέτοντας υψηλότερους στόχους για του χρόνου. Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας αποκάλυψε πως την Τρίτη (12/08) θα προχωρήσει σε δύο επιπλέον μεταγραφές, τις οποίες χαρακτήρισε «δώρο» προς τον προπονητή Χουάν Φεράντο, προκειμένου ο Ισπανός να έχει ακόμη μεγαλύτερο ρόστερ.

Υπενθυμίζεται πως ο Βόλος ετοιμάζεται για την έβδομη σεζόν του στην Super League, με την ομάδα να βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία από το 2019/20 έχοντας συνεχόμενες καλές παρουσίες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα λόγια του Αχιλλέα Μπέου

«Ξεκινάμε με πολλές φιλοδοξίες, με προπονητή τον Χουάν Φεράντο και ένα σπουδαίο επιτελείο ανθρώπων. Όλοι θα δουλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα τη φετινή σεζόν. Με έναν συνδυασμό ποδοσφαιριστών που έμειναν από την περσινή σεζόν και νέων που αποκτήθηκαν.

Οι μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αύριο (σ.σ. Τρίτη) βράδυ θα κάνω ακόμα ένα δώρο στον Χουάν. Δύο έτοιμους ποδοσφαιριστές, για να έχει περισσότερες επιλογές. Θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο γήπεδο τα παιδιά θα δείξουν ότι αξίζουν το καλύτερο.

Ο Βόλος μεγαλώνει και δυναμώνει. Έχει κάνει πολλά για την πόλη και θα κάνει ακόμα περισσότερα. Έχει έρθει η ώρα να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη. Περισσότεροι χορηγοί και φίλοι να σταθούν στην ομάδα.

Να ευχηθούμε ότι και κάποιοι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, θα αναγκαστούν να έρθουν κοντά. Ο Βόλος θα παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο. Ο σχεδιασμός είναι για ψηλά. Το έχουν καταλάβει όλοι κι αν όχι, θα σας δώσω εγώ να το καταλάβετε τις επόμενες εβδομάδες. Με πάθος και όραμα ξεκινάμε», σημείωσε χαρακτηριστικα.