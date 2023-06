Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο Wimbledon, με το ζευγάρι να είναι αχώριστο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα βρίσκονται στις Βαλεαρίδες Νήσους, καθώς ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Μαγιόρκα, μία εβδομάδα πριν το Wimbledon (3/7).

Μόλις το ζευγάρι έγινε αντιληπτό, δεν ήταν λίγοι αυτοί που έτρεξαν για να φωτογραφηθούν μαζί τους και να πάρουν ένα αυτόγραφο.

Το σίγουρο είναι ότι ο Έλληνας πρωταθλητής και η Ισπανίδα τενίστρια περνούν πολύ καλά μαζί και η αγάπη τους δεν κρύβεται.

He’s in Mallorca! 💚



🇬🇷 @steftsitsipas, our defending champion, is now at the Mallorca Country Club preparing for his opener at the 2023 #MallorcaChampionships @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/32YgBTFhZe