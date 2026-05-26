Ο Χρήστος Τζόλης MVP της σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα

Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος.

Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής θα θυμάται για πάντα τη σεζόν 2025-2026, μιας και και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο βελγικό πρωτάθλημα. Ο Χρήστος Τζόλης όχι μόνο στέφθηκε πρωταθλητής με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά αναδείχθηκε και MVP του βελγικού πρωταθλήματος.

Οι αριθμοί του ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακοί. Μέτρησε 17 γκολ και 23 ασίστ, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις είχε 22 τέρματα και 29 ασίστ.

Christos Tzolis: Jupiler Pro League Player of the Season! pic.twitter.com/Ha98GnjlWB — Pro League (@ProLeagueBE) May 25, 2026

Όπως είναι φυσικό, το όνομα του Χρήστου Τζόλη “παίζει” πολύ δυνατά στην αγορά, με κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες να θέλουν να τον αποκτήσουν.