Ο Γιάννης Αμανατίδης νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή

Ο Ηρακλής δεν σταματάει να ενισχύεται σε όλες τις θέσεις ενόψει της επιστροφής στη Super League.

Μετά τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασία του και με τον Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος θα αποτελέσει τον νέο τεχνικό διευθυντή του Γηραιού.

“Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Αμανατίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας μας.

Ο Ιωάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1981 στη Γερμανία και είχε σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στις VfB Stuttgart, Greuther Fürth, Kaiserslautern και Eintracht Frankfurt, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ακολούθησε την προπονητική και τη διοικητική πορεία στο ποδόσφαιρο, αποκτώντας εμπειρίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με παρουσία σε οργανισμούς υψηλών απαιτήσεων και σύγχρονης ποδοσφαιρικής λειτουργίας.

Ιωάννη, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής.