Η Κατερίνα Στεφανίδη με τον γιο της αγκαλιά στο Final Four της Euroleague

Η Κατερίνα Στεφανίδη μαζί με τον σύζυγό της, Μίτσελ Κρίερ και τον 11 μηνών γιο τους πήγαν στο Telekom Center και παρακολούθησαν τον τελικό του FInal Four της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Euroleague και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του μπροστά σε 18.000 οπαδούς του. Ανάμεσα στους φιλάθλους που παρακολούθησαν τη σπουδαία αναμέτρηση ήταν και η Κατερίνα Στεφανίδη.

Μία μέρα μετά τον τελικό του Final Four, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες, όπου αυτή και ο σύζυγός της έχουν αγκαλιά τον γιο τους και παρακολουθούν τη σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.

Η Κατερίνα Στεφανίδη έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις 25 Ιουνίου του 2025, ενώ από τις αρχές του 2026 έχει επιστρέψει στη δράση και συνεχώς βελτιώνεται, στοχεύοντας να επιστρέψει και στις μεγάλες διοργανώσεις.