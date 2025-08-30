Αζεντίν Ουναΐ: «Ο Παναθηναϊκός είναι ορόσημο για την καριέρα μου, αλλά στόχος μου ήταν η La Liga»

Ο Αζεντίν Ουναΐ ανακοινώθηκε από την Χιρόνα στην ισπανική La Liga και αμέσως μετά έκανε ανάρτηση για να ευχαριστήσει τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του να μην επιστρέψει στους “πράσινους”.

Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει καλύτερη πρόταση στη Μαρσέιγ από τη Χιρόνα, αλλά ο ίδιος ο Αζεντίν Ουναΐ “πίεσε” για να πάρει μετεγγραφή στην Ισπανία. Παρόλα αυτά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους ανθρώπους και τους οπαδούς του “τριφυλλιού”, λίγο μετά την ανακοίνωσή του από την ισπανική ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Ουναΐ

«Θα ήθελα πολύ ένθερμα να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για αυτή την εκπληκτική σεζόν που είχαμε μαζί. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό, τους συμπαίκτες μου και κυρίως τους οπαδούς για την εμπιστοσύνη, την στήριξη και την καλοσύνη κατά την διάρκεια αυτής της περιπέτειας.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον προπονητή για την συνεχή του εμπιστοσύνη, τις συμβουλές του και τον τρόπο του στο να βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε όλους μας.

Ευχαριστώ επίσης τον τεχνικό διευθυντή για την στήριξή του, το όραμά του και την επιθυμία του να με βοηθήσει να εξελιχθώ μέσα από την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στην ομάδα για την προσφορά που μου έκανε για να παραμείνω, αλλά ο στόχος μου σήμερα είναι να αγωνιστών στη “La Liga” και χάρη σε αυτή την εξαιρετική σεζόν, κατάφερα να υλοποιήσω το όνειρό μου.

Ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει για πάντα ένα ορόσημο στην καριέρα μου. Ευχαριστώ για όλα. Να έχετε μία τέλεια σεζόν. Με σεβασμό και εκτίμηση».