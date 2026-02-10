Basketball Champions League: «Αγκαλιά» με την πρόκριση η ΑΕΚ, αποκλείστηκε η Καρδίτσα

Η ΑΕΚ “διέλυσε” με 90-62 την Καρδίτσα για τη δεύτερη φάση των ομίλων του Basketball Champions League και βρίσκεται πλέον με το ένα… πόδι στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Με τον Νάναλι να είναι ασταμάτητος κόντρα στην Καρδίτσα, η ΑΕΚ συνέχισε την εξαιρετική της πορεία μέσα στο 2026 και έκανε το 4/4 στους “16” του Basketball Champions League, όντας πλέον το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Ντάγκαν Σάκοτα υποχρέωσε όμως την Καρδίτσα στην 4η ήττα της σε τέσσερις αγώνες, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της και μαθηματικά από τη συνέχεια του BCL.

Η βαθμολογία του ομίλου

1. ΑΕΚ 4-0

2. Άλμπα Βερολίνου 2-1

3. Τόφας 1-2

4. Καρδίτσα 0-4