Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια πήραν Ολυμπιακός και ΟΦΗ για τον τελικό στο Παγκρήτιο

Ολυμπιακός και ΟΦΗ συγκρούονται στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου, διεκδικώντας το Betsson Super Cup.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο του 2026, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο.

Στη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα αποσαφηνίστηκε πόσα εισιτήρια θα μοιραστούν οι δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα πάρουν περίπου 8.300 εισιτήρια, με το γήπεδο να χωράει περίπου 26.000 θέσεις.

Ο ΟΦΗ αναμένεται να θέσει σε κυκλοφορία τα δικά του εισιτήρια από την Δευτέρα (22/12) και έως την Τετάρτη (24/12) θα υπάρχει προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας. Οι τιμές για τους Κρητικούς θα είναι από τα 10 έως τα 30 ευρώ.