Beyonce: Η εκρηκτική εμφάνισή της στο Grand Prix του Λας Βέγκας στη Formula 1

Το Grand Prix του Λας Βέγκας στη Formula 1 συνηθίζει να προσελκύει μεγάλες διασημότητες. Μπεν Άφλεκ, Μάτζικ Τζόνσον, Τέιλορ Φριτζ, Ναόμι Κάμπελ, Γκόρντον Ράμσεϊ ήταν κάποιοι από αυτούς που ξεχώρισαν με την παρουσία τους, με την Beyonce όμως να κλέβει την παράσταση, στο πλευρό του Jay-Z.

Η Beyonce φόρεσε μια φόρμα που θύμισε αυτές των μηχανικών της F1, περπάτησε ανάμεσα στις ομάδες και έβαλε… φωτιά στα social media και την εκρηκτική της εμφάνιση.

Ο λογαριασμός της Formula 1 στα social media δεν σταμάτησε να ποστάρει, με τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να γεμίζουν τις αναρτήσεις με αποθεωτικά σχόλια.