Αθλητικά

Beyonce: Η εκρηκτική εμφάνισή της στο Grand Prix του Λας Βέγκας στη Formula 1

Κέντρισε τα βλέμματα η διάσημη τραγουδίστρια
ΦΩΤΟ Photo by Jeff Speer
ΦΩΤΟ Photo by Jeff Speer/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images

Το Grand Prix του Λας Βέγκας στη Formula 1 συνηθίζει να προσελκύει μεγάλες διασημότητες. Μπεν Άφλεκ, Μάτζικ Τζόνσον, Τέιλορ Φριτζ, Ναόμι Κάμπελ, Γκόρντον Ράμσεϊ ήταν κάποιοι από αυτούς που ξεχώρισαν με την παρουσία τους, με την Beyonce όμως να κλέβει την παράσταση, στο πλευρό του Jay-Z.

Η Beyonce φόρεσε μια φόρμα που θύμισε αυτές των μηχανικών της F1, περπάτησε ανάμεσα στις ομάδες και έβαλε… φωτιά στα social media και την εκρηκτική της εμφάνιση.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ESPN (@espn)

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Beyoncé (@beyonce)

Ο λογαριασμός της Formula 1 στα social media δεν σταμάτησε να ποστάρει, με τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να γεμίζουν τις αναρτήσεις με αποθεωτικά σχόλια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
190
102
97
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo