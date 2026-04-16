Bινίσιους σε Μπέλιγχαμ κατά τη διάρκεια του Μπάγερν – Ρεάλ: «Τι θέλεις; Κλείσε το στόμα σου»

Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγήθηκε τρεις φορές της Μπάγερν Μονάχου μέσα στη Γερμανία, λίγο έλειψε να στείλει το ζευγάρι -και την πρόκριση- στην παράταση, αλλά “πλήρωσε” την αποβολή του Καβαμινγκά στο 86′, δέχθηκε δυο γκολ στο φινάλε και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Champions League, χάνοντας με 4-3 στην “Alianz Arena” (συνολικό σκορ 6-4).

Οι περισσότεροι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης διαμαρτυρήθηκαν προς τον διαιτητή για την αποβολή του Καβαμινγκά με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με τη λήξη του αγώνα, ωστόσο το κλίμα στην ομάδα ήταν εύθραυστο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 83′ και με το σκορ να είναι στο 2-3 (σκορ παράτασης) ο Βινίσιους είχε μια στιγμή έντασης με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να κρατήσει την μπάλα παραπάνω απ’ όσο θα έπρεπε και ο Άγγλος του παραπονέθηκε που δεν έδωσε πάσα.

Οι κάμερες “έπιασαν” τον Βινίσιους να γυρίζει προς τον Μπέλιγχαμ και να του λέει: «Τι θέλεις; Σκάσε και κλείσε το στόμα σου!».

Ακολούθησε η αποβολή του Καβαμινγκά και η κατάρρευση της Ρεάλ!