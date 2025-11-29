Bullying του Έντβαρντσεν της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στον Στίλερ της Στουτγκάρδης λόγω δυσπλασίας στη μύτη

Θλιβερό περιστατικό bullying στο παιχνίδι του Europa League ανάμεσα στη Γκόου Αχέντ Ιγκλς κόντρα στην Στουτγκάρδη. Ο Έντβαρντσεν που αγωνίζεται στους Ολλανδούς, μετά από μία μονομαχία με τον Στίλερ, κινήθηκε προς τον Γερμανό και του έδειξε τη μύτη του με ειρωνικό τόνο, για να τον κοροϊδέψει, εξαιτίας της δυσπλασίας που έχει στη μύτη και στο χείλος.

Στο γήπεδο προκλήθηκε σύρραξη με τον Γερμανό παίκτη της Στουτγκάρδης και τους συμπαίκτες του να κατευθύνονται πάνω στον παίκτη της Γκόου Αχέντ Ιγκλς που έκανε bullying. Ο διαιτητής του έδειξε κίτρινη κάρτα. Ο ίδιος ο Έντβαρντσεν μετά τη λήξη του αγώνα δήλωσε πως έκανε τη χειρονομία για να «ξυπνήσει» τους συμπαίκτες του, κάνοντας χειρότερα τα πράγματα. Μάλιστα, τόνισε ότι δεν ξέρει αν θα ζητήσει συγγνώμη από τον Στίλερ.

Στη live μετάδοση ο Γουέσλεϊ Σνάϊντερ παρατήρησε το γεγονός και δε το άφησε ασχολίαστο λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι λυπηρό. Αυτού του είδους οι χειρονομίες είναι πολύ λάθος».

Go Ahead Eagles striker Victor Edvardsen mocked Stuttgart’s Angelo Stiller with a derogatory nose gesture.



After the match, Edvardsen said it was an adrenaline reaction and confirmed he hadn’t apologized and wasn’t sure he would.



pic.twitter.com/1sp3BrIeT0 — CentreGoals. (@centregoals) November 28, 2025

Ο Έντβαρντσεν αφού δέχτηκε κατακραυγή στα social media αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη δημόσια. «Θέλω να απολογηθώ δημόσια για την χθεσινή μου συμπεριφορά. Τα πράγματα που ειπώθηκαν και έγιναν μεταξύ μας δεν ανήκουν σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Μετά το παιχνίδι πήγα στα αποδυτήρια της Στουτγάρδης και απολογήθηκα. Έχω έναν ρόλο ως υπόδειγμα στους άλλους και πρέπει να συμπεριφέρομαι ανάλογα», ανέφερε ο παίκτης των Ολλανδών στην απολογία του στο instagram. Η ομάδα του τον τιμώρησε με το ποσό των 500 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.