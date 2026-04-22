Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Σεμπάστιαν Χένες της Στουτγκάρδης βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της «Βασίλισσας»

Ο Σεμπάστιαν Χένες τον Απρίλιο του 2023 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Στουτγκάρδης και στην πρώτη ολοκληρωμένη του χρονιά στην γερμανική ομάδα, κατόρθωσε να τερματίσει στη 2η θέση, κάτι που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στη La Liga με τους φίλους της ομάδας να είναι απογοητευμένοι με την εικόνα εντός του αγωνιστικού χώρου και ο Αρμπελόα δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας με τον Χένες να είναι στους υποψηφίους σύμφωνα με τη Bild.

Τη φετινή σεζόν ο Γερμανός προπονητής διεκδικεί με τη Στουγκάρδη την έξοδο στο Champions League (είναι 4η αυτή τη στιγμή), την ώρα που βρίσκεται και στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, που θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ για μία θέση στον τελικό.